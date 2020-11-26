高市府26日於經濟部傳產創新加值中心舉辦「《邁向2021》亞洲高階製造中心投資論壇暨採購商機大會」，輔導輔導企業朝智慧製造方向全速邁進，媒合企業商機。（柯宗緯攝）

高市府26日於經濟部傳產創新加值中心舉辦「《邁向2021》亞洲高階製造中心投資論壇暨採購商機大會」，輔導輔導企業朝智慧製造方向全速邁進，媒合企業商機。（柯宗緯攝）

經濟部推動「投資台灣三大方案」以來，已吸引2000億元投資落腳高雄。高市經發局26日在經濟部傳產創新加值中心舉辦「《邁向2021》亞洲高階製造中心投資論壇暨採購商機大會」，市長陳其邁直說，「5G智慧製造的革命性變革即將在高雄發生！」希望透過企業「以大帶小」加快數位轉型腳步。

陳其邁提到，今年新冠肺炎疫情造成全球供應鏈重組，帶動台商回流投資達1兆1000億，雖然全球市場大受影響，但如今正是練功夫的好時機，鼓勵高雄傳產可整備產業，進行生產、服務的數位轉型，讓產業往前邁步，為高雄下一個百年打下高階製造產業基礎。

陳其邁強調，台灣第一個5G AIoT的試驗場域就在高雄，包含中華電信、遠傳、亞太、台哥大等電信營運商都會來高雄投資，市府在亞洲新灣區會建立完整的5G AIoT驗證場域，用以大帶小的方式，讓系統整合商把下游相關的新創公司帶上來，並利用外部創新，協助大型廠商加快轉型的腳步，相同的對製造業來說，會以高雄在地廠商需求為出發點，讓製造業、傳統產業往高階製造方向移動，並更具競爭力，當未來全球市場恢復正常時，我們就可搶奪先機。

投資台灣事務所協理陳明珠表示，近年由於大陸與美國貿易戰、疫情等因素，吸引許多國際大廠台商回流台灣，高雄正是台商投資最熱區。據經濟部3大投資方案統計資料，截至今年11月中，投資台灣企業就有724家、金額逾1兆1430億元、創造9萬5000多個本土就業機會。

台灣加工出口區電機電子工業同業公會理事長周光春指出，高雄具有優秀的工業能力，近日宅經濟發酵，電玩螢幕晶片需求從每天3萬提升至6萬，導入智慧化是現在製造業不可避免的趨勢。金屬工業研究發展中心執行長林秋豐則表示，金工中心將因應多變國際情勢及產業環境，協助在地業者尋找突破口與新商機。

主辦單位高雄市經發局長廖泰翔指出，隨著企業二代接班的趨勢越盛，數位科技將成為商業及營運模式創新的基礎。他強調，本次大會除邀請四位業界專家幫在地企業規劃高階製造發展藍圖之外，最重要的就是媒合企業與智慧製造商，創造彼此的合作和商機。

這次邀請了25家「投資台灣三大方案」企業與10家在地自動化設備、系統整合及資訊服務商展示智慧製造解決方案，共計吸引超過110家企業報名參與。盼藉由大會連結不同產業，激發跨域合作轉型、創造投資機會，吸引更多國內外大廠投資高雄。

(中時 )