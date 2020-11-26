美國智庫中國問題專家卜大年最近發表新書指出，中國大陸有強大實力，但其內部卻存在許多脆弱性，在試圖重塑全球秩序的過程中會對美國乃至全球都構成更大的威脅，這對美國是一場「噩夢」。在台灣問題上，他認為美方應私下告訴北京，武統台灣意味著美方「一中政策」的終結與外交上承認台灣。

曾擔任美國國防部中國、台灣及蒙古事務高級主管、現任企業研究所亞洲研究專案主任卜大年（Dan Blumenthal）近期發表新作《中國噩夢：一個搖搖欲墜政權的遠大野心》（The China Nightmare: The Grand Ambitions of a Decaying State），書中指出，北京想要建立一個以中國大陸為中心的戰略夥伴網路，一個對其威權統治更加友好和相容的國際秩序。如果實現，這樣的國際秩序「看起來更像是中共統治下的中國——更加壓迫、更依賴社會控制的脅迫及壓迫工具、更封閉與不民主。」

卜大年指出，這種野心對美國和西方民主社會構成挑戰，但是不能忽視的是中國在中共統治下的不安全感和脆弱性，它的弱點包括：經濟持續放緩、債務水準居高不下、緊縮政治經濟改革、創新能力受到壓制、面臨環境和老齡化等社會問題。這樣的中國因為極為強大，卻受困於內在的弱點與挫折，對美國及其盟友來說會是一個「噩夢」。

他指出，這種「噩夢」還在於，由於中國大陸融入國際社會，其內部問題帶來的後果會波及全球，新冠疫情就是一個很好的例子：過度集權癱瘓了官僚體系，社會控制掩蓋疫情真相，讓一場區域性傳染病演變成全球大流行病。但疫情處理不當造成國際反彈後，受挫的中共試圖透過對外侵略行動來彌補，例如與印度的邊境衝突、對澳大利亞的政治經濟對抗、對歐洲的疫情訊息施壓、對香港與新疆的打壓等等。

卜大年認為，應對這場來自中國的噩夢，美國戰略的關鍵在於打擊中國的弱點，迫使它處於守勢，讓中國一出擊就遭到美國的反擊。同時要與盟友合作，建立民主陣線應對中國的挑戰。

曾任川普總統國家安全顧問的波頓（John Bolton）在給卜大年書評中指出，北京顯然從來沒有認識到帝國時代已經結束，北京對台灣的執念為華盛頓提供了應對中國惡劣行為的不對稱手段，其中最具影響力的一步就是全面外交承認台灣。他說，這勢必會重挫美中關係，但這是中國應當擔心的，而不是美國。華盛頓還可以採取其他程度小一些的行動，比如美台官員互訪常態化，這也可以嚴重削弱中國試圖強制一統台灣的合法性。

卜大年認為，美國過去幾年來的對台政策正在朝正確的方向前行，包括對台軍售、美台安全合作和高級官員訪台次數的增加。他說，美國對台政策應是充分確保台灣的民主，讓台灣人民自由決定政治未來。

對於中共武統台灣的威脅，卜大年認為美國應當正告北京其中的嚴重政治後果。他說：「我們應當私下告訴北京，攻打台灣將意味著美國『一中政策』終結以及外交上承認台灣。」美國還應派遣更多軍事和非軍事安全顧問以及一些軍人前往台灣，直到北京的威脅減弱。

(中時新聞網)