許多的生活細節對你的財運會產生影響，如果忽略可能導致大財、小財不斷流失。運勢命理老師艾菲爾提醒，日常生活中一定要避免以下八個破壞財運的狀況，記得提醒家人、朋友一起來看看！

▍1.褲子有破洞

財庫有財「褲」之意，雖然破褲感覺流行時尚又好看，但褲子破洞也代表財庫破洞，常穿有破洞的褲子，久了小心財氣留不住，反而如流水般拉都拉不回來。

▍2.手機號碼常常變換

身分證號碼和手機號碼對我們運勢的影響是非常大的，手機號碼更象徵了我們的氣場與運勢，如果手機號碼常常更換，可能造成運勢被擾亂、不穩定、甚至有一波三折之意。因此手機號碼如果確定了，就不要太常換掉，可幫助穩定自己的氣場與運勢。

▍3.浪費水

水也是五行之一，也是重要資源。但其實大多人常在生活中不知不覺就浪費水，最常見的像是洗澡、漱口時的空檔沒把水關掉、喝水時裝上滿滿一杯，卻只有喝一半，然後倒掉。這些都是無形中的浪費，常被大家忽略。但「水」在風水中是直接代表財富的，每浪費一滴水，都會使你的財富跟著不見。

▍4.忘了潔淨額頭

額頭在面相中與事業、運氣有關，從觀察額頭便能斷定一個人的運勢好壞。許多女生愛留著俏麗的瀏海，其實這會把運勢、氣場遮住，不過確實會為自己增添可愛的氣場。另外，有許多人洗臉時會忽略額頭清潔，而藏污納垢，這些污垢會直接阻擋財運進門，記得每天洗臉時，要確實洗淨額頭，會為你帶來一整天的好運。

▍5.不自覺的抖腳

坐有坐相、站有站相，有些人習慣性的抖腳，除了不雅觀，也表示無法克制自己行為，代表著心性的不穩定，難成大業。男人抖腳，富貴將遠離，就算有錢也難以守住；女人若愛抖腳，也表示感情易發生不穩定的情況。所以，無論站或坐，都請你試著靜心，培養自己的定性，才能招來好財運。

▍6.家中植物枯黃

很多人會在家裡放置招財的花卉、植栽以祈求好財運，但是時間一久，常疏於照顧，使得這些風水植物發黃、枯萎。這不僅失去原本的招財能量，也可能聚財不成反而漏財。

▍7.唉聲嘆氣

「嘆氣」是遇上不順心的事、或心情無奈時常有的表現，但有些人總是無緣無故習慣性的唉聲嘆氣，會帶給旁人悲觀負面的形像，這些累積的負能量，會使得好財運、貴人運直接繞過你。所以要避免習慣性的嘆氣，多給人正面積極的感受，就可以為自己招來好財運。

▍8.錢包有破洞

錢包就直接代表一個人的財源，要保持整潔乾淨的錢包，財氣才能累積在這個小財庫。不少人外表打扮華麗，但錢包卻雜亂、髒汙、甚至是破洞，這可是重大危機，髒亂的財庫不但無法聚財，還可能漏財。所以請保持錢包整潔清爽，財庫才會乾淨明亮，即可招來好財運。如果已有破損，就儘快去買個新的吧！

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(中時新聞網)