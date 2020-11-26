已遭吊銷駕照的56歲賴姓男子，今年9月中酒後載施姓友人在鹿港彰濱工業區與陳男的汽車擦撞，他不顧施、陳2人受傷哀號，自行從車內爬出後，沒有報警、叫救護車，跑進200公尺外草叢內躲藏，被警方發現時，還瞎扯謊稱「肚子痛，挫賽！」檢方將他依公共危險罪起訴，彰化地院法官審理後，依肇事致人傷害逃逸罪，累犯，判處1年1個月徒刑。仍可上訴。

根據判決書，今年9月13日中午12點多，賴男開車載著施男，載彰濱鹿港工業西七路往東行，經過西七路、北三路的無號誌叉路口時，因未減速而直接與行駛在北三路往南行的陳男自小客車迎面擦撞。施男脖子扭傷，陳男車頭全毀，左側胸、腹、雙膝與右手都有挫傷，疑似腦震盪，兩人受困車內痛苦哀號，賴男卻自顧自爬出車外逃跑。

56歲賴姓男子無照酒駕載著友人發生擦撞，竟肇事逃逸，從翻覆的車子中自行爬出之後，跑進200公尺外的路旁草叢躲了足足1個半小時；令員警哭笑不得，法官更對其只顧逃跑，見死不救的惡行不滿。（摘自google地圖／謝瓊雲彰化傳真）

當時警消和救護車人員獲報到場救護、排除事故，賴男就一直躲在178.1公尺外的草叢裡，足足躲了1個半鐘頭，就是死都不肯出來，直到警方處理車禍事故完畢後離開現場，才突然發現路旁草叢有男子身影走出，還一直走往翻車事故現場，警方主動上前盤查，才發現竟然就是肇事的賴姓駕駛。

賴男見警方趨前盤問，坦承自己就是駕駛，但解釋是車禍後頭暈、身體不舒服，才沒有能力報警、叫救護車，警方問他在草叢裡幹嘛？他還鬼扯因為肚子痛，拉肚子拉了比較久的時間。

法院審理期間，他更出庭向法官辯稱，瞎扯是車禍後頭暈、身體不舒服，才沒有能力報警、叫救護車，還說看草叢比較涼才走過去，當時因為不舒服躺下來休息，結果暈了過去，不知道有警察來，也不知道警察在找他。

法官不採信賴男詭辯，根據賴男肇事當下酒測值為0.07，認定他無照酒駕且肇事逃逸，沒有任何搶救、報案舉動，放任傷者傷害風險擴大，惡行無可憫恕，不足同情；彰化檢方起訴時向院方具體求刑8個月，法官認為這樣還太輕，判他1年1個月，要他在牢裡好好檢討反省。

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(中時 )