UBA大專籃球聯賽公開男一級衛冕軍健行科技大學，在109學年賽季第一階段預賽因為傷兵較多、戰力整合遇到一些麻煩，不過全隊努力克服，膝蓋受傷的後衛高錦瑋今天也披掛上陣，分擔先發控衛谷毛唯嘉的責任，終場80比58輕取台灣藝大。

高錦瑋今年夏天在Molten盃期間就膝蓋不適休息到現在，健行教頭劉孟竹透露，原本打算明天再讓高錦瑋上場，熟悉一下比賽感覺，不過今天賽前高錦瑋表達出賽意願，防護員也認為沒問題，就順勢讓已經累了好幾天的谷毛有點喘息，這場比賽最後谷毛先發出賽18分鐘，是本季開打以來第一次上場時間不到20分鐘，高錦瑋則替補打了28分鐘，貢獻7分、7助攻、4籃板。

賽後高錦瑋表示，自己是右膝髕腱撕裂，已經打過兩劑PRP自體血小板增生療法：「這幾場看谷毛太累，也覺得球隊沒有打出以往球風，很想上場幫助球隊，也獲得防護員同意我上場，打了以後覺得膝蓋也不痛，所以就打得比預定時間久。」

古毛則笑說：「今天比較輕鬆了，不過賽前包腳時看到錦瑋也在包紮，才知道他今天要上場。」

同樣膝蓋有傷的簡廷兆、謝亞軒也都帶傷拚戰，謝亞軒贊助13分、8籃板、5助攻，健行此役以劉駿霆19分最高，台藝大僅林均濠得分上雙位數，攻下12分，另有8籃板。

(中時 )