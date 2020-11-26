財政部關務署表示，快遞收貨人實名認證只能透過關貿網路股份有限公司開發建置的「EZ WAY易利委」APP辦理，民眾留存個人資料受嚴密資安措施保護。

官員強調，「EZ WAY易利委」資料僅作為報關業者查詢其申報收貨人姓名及電話實名認證，若經實名認證，收貨人即可透過實名認證APP辦理線上委任，不用再出具載有收貨人身分字號的紙本委任書。

為保護民眾個資，海關放寬原紙本報關委任得以實名認證APP線上委任方式辦理，民眾只須完成以手機門號綁定個人真實身分資料之實名認證，進口申報時即可填報手機門號，免再填報身分證字號，實名認證APP也會主動通知報關資料，民眾可檢視後一鍵回復確認，不再需要提供任何人身分證字碼或紙本委任文件辦理通關。

財政部關務署指出，近來電子商務平台為配合快遞收貨人實名認證政策，要求會員提供個人資料及身分證明文件確認真實身分，經查證後電子商務平台為保障買賣雙方權益及網路交易安全自行設置之會員實名認證，與海關推動的快遞收貨人實名認證無關，快遞收貨人實名認證只能透過關貿網路股份有限公司開發建置之「EZ WAY易利委」APP辦理，註冊個人資料均保存在該公司。

(工商 )