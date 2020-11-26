倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開高走高，終場上漲106.83點，漲幅0.78％，收在13,845.66點；櫃買指數亦同步揚升1.71點，漲幅0.99％，收在173.93點；三大法人進出方面，外資轉買32.09億元，投信續賣8.45億元，自營商轉買6.71億元，惟外資法人於台指期減碼3,950口多單，累計淨多單部位為14,996口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

在新冠疫苗屢傳佳音加持下，屆時隨各國大解封、經濟重啟，全球經濟可望出現V轉。此外，在資金方面，美國聯準會（Fed）25日宣布，聯準會官員將權衡調整購債規模，可望擴大量化寬鬆（QE），加上外資自11月初起大舉回補，以外資的慣性分析，後市加碼買超空間仍大。加上年底法人及集團作帳行情、明年第一季前財報空窗期的作夢行情、與「三軋」行情啟動，即便台股自今年3月起漲以來，已大漲逾2,500點，惟在多頭架構尚未遭破壞前，後市仍可期。

個股方面，本周納入投資組合的星通，直接供貨SI（系統整合）策略奏效，第三季毛利率衝高至62.52％，趨勢仍在多方，整體量價配合佳，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，目前盤面多方主流仍圍繞在5G、去美化商機、特斯拉及電動車、綠電題材間。相關個股包括景碩、欣興、南電、順德、一詮、加百裕、新盛力、康普、恒耀、倉佑、胡連、洋華、威盛、金麗科、友威科、欣普羅、環球晶、中美晶，股價皆表現強勢。

(工商 )