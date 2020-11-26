運達投顧分析師洪任浚表示，台股26日大漲逾百點，惟加權指數未能突破25日高點，加上前兩日量能高達2,600億元，大盤26日價漲量縮，顯示買盤並未積極作價，操作上仍須慎選個股，切勿急於出手。

美國首批疫苗將於12月上市，預期至明年2月，全美將有一半的人口已接種新冠疫苗。疫苗的研發成功固然有助經濟回溫，惟在疫苗上市前，全球仍需經歷短暫的陣痛期，包括歐洲仍處於封城當中，甚至可能再延後解封時間至年底。年底適逢感恩節與聖誕節消費旺季，若歐美的經濟情況不佳，亦將對亞洲國家外銷市場造成傷害。

個股方面，本周納入投資組合的建大，舊廠開發利益具想像空間，再配合輪胎售價調漲，本業及業外皆表現優異。

選股方面，目前股價仍屬低位階的輪胎廠建大，股價經三天整理後，26日再度創高，旗下逾15甲深圳舊廠土地將進行重建，潛在開發利益可觀，且輪胎售價調升，本業及業外皆有高成長表現。

展望後市，近期市場資金正面臨結構性調整調整，隨國際油價上漲，全球原物料價格攀升，塑化及橡膠等產品亦同步面臨漲價壓力。一旦原物料價格上漲，企業獲利將遭壓縮，具有低價原料庫存的企業將受惠。因此，台灣石化產業有望接棒電子族群資金，成為下一波台股攻高主流。

(工商 )