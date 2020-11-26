26日公布的《FinTech暨數金使用行為大調查》，最受民眾歡迎的行動支付品牌，前五名為LINE Pay及LINE Pay一卡通（58.1％）、街口支付（40％）、全聯PX Pay（36％），全家My FamiPay（28.9％），Apple Pay（23.3％）。

調查單位指出，前三名在台灣市場相對穩定，全家My FamiPay在今年攀升至第四名，在高度被期待下進入台灣的Apple Pay，近年來出現被本土品牌超越，僅有保有第五名。

此外，串聯家戶購物族的全聯PX Pay，和全家My FamiPay受到民眾使用，愛用率都較去年提升約6個百分點，調查單位分析，相較於純支付工具，善用優惠促銷與點數設計，已成了兩個行動支付圈粉的關鍵。

《FinTech暨數金使用行為大調查》為遠見與東方快線合作，針對20至49歲國人進行調查。調查單位指出，民眾選擇支付的關鍵，在於消費項目與習慣，像今年消費者最常使用的行動支付場景，前三大為便利商店（70.6％）、網路購物（64.7％）、餐飲（45.1％）。

至於國人使用數位金融服務的情況，每天都使用的占比約16.3％，每週一至兩次的比例為34.3％，是調查結果占比最高的族群。

(工商 )