實戰流程影片

遊戲開發商宇峻奧汀今日（26）宣布，自研二十餘年經典IP《三國群英傳》系列，由《三國群英傳》系列監製劉信、資深製作人李儒仁、易泰慶與原開發團隊製作的正統續作《三國群英傳8》PC版，預計於2021年1月13日正式發行。除了Steam平台的數位一般版，亦推出內含遊戲序號的繪本典藏包。官方於今日公布繪本典藏包內容物以及建議售價，並將於11月27日展開限量預購活動。

經典策略遊戲《三國群英傳8》是睽違 12 年的正統單機續作，承襲系列作橫向戰鬥視角及戰略遊戲玩法，全面進化為3D 畫面。玩家沉浸於自由探索的遼闊山河，體驗氣勢恢弘超越千人的戰鬥場面，與各種磅礡華麗的名將技動畫。藉由一次次的激昂戰鬥，逐步征服群雄，一統天下。

約戰沙場、獨鬥武將 發起單挑一決勝負！

約戰沙場、獨鬥武將 發起單挑一決勝負！(圖/宇峻奧汀提供)

官方今日釋出武將單挑的戰鬥影片，在戰鬥過程中，畫面可見中間有幾個不同顏色的光圈，藍色即「判定光圈」、紅色即「覺醒光圈」。(圖/宇峻奧汀提供)

官方今日釋出武將單挑的戰鬥影片，在戰鬥過程中，畫面可見中間有幾個不同顏色的光圈，藍色即「判定光圈」、紅色即「覺醒光圈」，當兩者重合時按下按鍵判定，便能達成最佳打擊。若是單挑勝利，勝方士氣大幅增加，可強化在戰場上的攻擊優勢；反之，則減少士氣。玩家們可以把握痛快一戰的機會挫挫敵方銳氣！

《三國群英傳8》實體典藏版（建議售價：新台幣1680元）

官方美術設定集 1 本

金屬倚天劍拆信刀 1 支（長約 15 公分）

真皮證件套 1 個（含吊繩）

金屬名片盒 1 個

金屬序號卡 1 張（含遊戲開通序號）

典藏武將卡 9 張

《三國群英傳8》實體典藏版。(圖/宇峻奧汀提供)

產品資訊

遊戲名稱：《三國群英傳8》

遊戲類型：三國單機

開發廠商：宇峻奧汀

對應平台：STEAM

發售日期：2021年1月13日預定

建議售價：實體典藏版新台幣1680元，STEAM數位PC版 未定

支援字幕：繁體中文／簡體中文

支援語音：中文

年齡分級：輔導級

遊戲官網：https://sango8.uj.com.tw/

《三國群英傳8》實體典藏版已於今日正式開放預購，本次預購活動預計於2021年1月3日截止，出貨則以「完成付款流程」的先後順序進行寄送，歡迎玩家在此期間至官方頁面共襄盛舉！

(科技)