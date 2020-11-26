喜歡無線耳機，但是又擔心在走路或運動的過程中不小心遺失嗎？頸掛式耳機的獨特設計，既可以讓你不必擔憂單邊耳機「離家出走」，還不需要仰賴手機就可以快速選取、調整音量，讓你即便在運動的時刻，也可以掌握最適合你的beat！

近日realme推出了全新的realme Buds Wireless Pro無線頸掛式耳機，耳機線的位置選用了黃色以及綠色的款式（黃色搭配黑色耳機主體、綠色耳機整體都是綠色的，包含耳機位置），嚴格來說是比較適合想要高調一下的朋友，配色上非常的鮮明有活力。重量33g，採用親膚的矽膠材質和鈦合金製製成的記憶金屬，提升頸部舒適感，支援IPX4等級防水，就算運動時汗如雨下也不用擔心耳機損壞。

realme Buds Wireless Pro內附三組耳塞，且耳塞內環也搭配黃色滾邊，很有realme品牌的風格。控制按鍵的部分是在音量增加、音量降低按鍵中，放入了多功能控制按鍵，按鍵位置特別設計了凸點，讓你透過觸感就可辨識，非常貼心。

realme Buds Wireless Pro內附配件。（黃慧雯攝）

realme Buds Wireless Pro控制按鈕位置。（黃慧雯攝）

realme Buds Wireless Pro採USB-C充電孔，並有防塵蓋。（黃慧雯攝）

規格上，realme Buds Wireless Pro是在realme Buds Wireless 頸掛藍牙耳機的基礎上，升級加入降噪功能。耳機搭載realme S1晶片，支援ENC通話降噪技術，並具備主動降噪功能，最高可降低35分貝。使用者在配戴時，既可以選擇完整的降噪模式，也可以選擇通透模式來接收外界聲音，對於喜愛路跑的使用者來說，更能提升安全性。

音質上realme Buds Wireless Pro採用SONY LDAC Hi-Res高解析音質技術，透過高效穩定的傳輸速率，還原清晰的原聲音效，搭配13.6mm大驅動單元和DBB低音增強技術，提供渾厚震撼的音樂享受，並且支援119ms超低延遲電競模式；續航方面，擁有160mAh電池，音樂可連續播放22小時，同時支援快充功能，充電5分鐘即可聆聽100分鐘。

使用上，realme Buds Wireless Pro打造了不少便利的操作方式，耳機磁吸時可斷開藍牙節省電池用量、耳機分開時則能播放音樂。耳機本身也支援語音助理服務，可串聯realme Link APP自定義功能設定。

realme Buds Wireless Pro耳機位置有磁吸功能，磁吸時可斷開藍牙。（黃慧雯攝）

以整體體驗來說，雖然realme Buds Wireless Pro僅33公克，但是耳機部位應該是因為加入降噪相關功能，體積較大，配戴時略顯沈重，不過也不會輕易掉落。如果覺得低音表現不太足夠，也可透過realme Link APP啟用低音增強來提升，這一點相信能滿足到一些期待更強勁低音音效的消費者。降噪切換也可選擇把「普通」這一段給關閉，直接在通透/降噪模式間切換，也覺得是功能上比較貼心的設計。比較可惜的是，至今為止，realme LINK App都仍舊僅能支援Android系統，還無法支援iOS系統。

順帶一提，推出realme Buds Wireless Pro的同時，realme也推出了realme Buds Air Pro這一款加入降噪功能的真無線耳機，是對耳機有不一樣需求的消費者也可考慮的單品。

(科技)