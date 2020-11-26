19歲男偶像賴冠霖到南韓參加選秀節目《PRODUCE101》，從百名練習生脫穎而出成為限定男團「WANNA ONE」成員之一，解散後到大陸發展，帥氣外表呆萌個性的反差受到許多少女粉絲喜愛；豈料，日前爆出他私生活各種醜聞，他馬上PO手寫道歉信，但今（26）日傳出賴冠霖決定向網友提告。

最近賴冠霖被拍到隨地吐痰、抽菸等私底下醜態，讓他的「禮貌偶像」人設瞬間崩壞，更引起網友砲轟沒素質；沒想到「吐痰」還不是最糟的，有粉絲心痛表示賴冠霖把粉絲送的帽子給女友戴，又傳出賴冠霖對工作人員態度差的消息，各種負面消息像滾雪球越滾越大。

賴冠霖遭爆出私生活各種醜聞，他馬上PO手寫道歉信。(圖/ 摘自賴冠霖微博)

但接下來一連串的私生活爆料，讓賴冠霖忍無可忍，決定透過律師喊告。(圖/ 摘自賴冠霖微博)

原先在吐痰事件發生時，賴冠霖已馬上在微博發了手寫道歉信，向粉絲們說對不起，也表示會好好反省；但接下來一連串的私生活爆料，讓他忍無可忍，決定透過律師喊告。

賴冠霖透過律師發布聲明，「已對惡意操縱發布『戀愛中並和開工作室』、『私生活混亂』、『向粉絲討禮物』、『對工作人員態度惡劣』、『辱罵粉絲』、『轉送粉絲禮物給朋友』、『劇組同居』、『吻痕』、『潛規則換資源』、『新劇節目被退』等不實內容的相關網路用戶之侵權行為進行取證，後續將根據委託人啟動相關司法程序，追究惡意侵權者的法律責任」。

(中時新聞網)