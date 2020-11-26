台中市社區關懷據點老人共餐政府補助每人每餐30元。市議員李麗華26日為長輩請命說，現在菜價很貴30元能吃到什麼？根本是「饑餓30」？希望市府每人增加10元，讓老人家吃得健康、長命百歲。社會局長彭懷真說，市府正爭取經費，未來規劃提高補助至每人每餐40元，讓長輩吃得更好、更健康。

李麗華26日在市政總質詢時戴上「飢餓30」的帽子。她說各區關懷據點補助餐費每位長輩30元，現今萬物皆漲的社會，台中很多據點在做共餐服務，還必須自掏腰包或出去募款來供應老人午餐；建議市長增編經費，社會局應提高據點補助費加碼10元。

李麗華表示，很多關懷據點因買不到好的菜，白米還是普渡時公益團體所捐贈，連菜還是去募來，有些據點還是社區自己種菜；老人家消化不好，增加補助10元並不多，對市府也不會造成太大的負擔。她了解市府有財務問題，希望能夠逐步到位。

市長盧秀燕說，關懷據點先求有、再求好，據點從108年356增加到增到413個是全國第一，希望白天子女外出工作，讓老人家參加群體活動，老人家不在乎吃的如何？站在地方政府要讓長輩更開心；她回去好好研究，據點增加財務負擔就會增加，需詢問主計及財主單位，若確定可以補助就會公佈。

社會局表示，台中市鼓勵各社區關懷據點推出老人共餐服務，考量多數據點每週只提供一餐，針對一週供餐2天以上的據點，將補助每人每餐30元；議員建議再加碼，市府正爭取經費，未來規劃提高至每人每餐40元，讓長輩吃得更好、更健康。

(中時 )