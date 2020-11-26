被稱為殯葬天王的龍巖集團創辦人李世聰，與妻子劉萍涉嫌利用龍巖及福澤基金會，以五鬼搬運的方式，將基金會的善款轉入自已的帳戶，由劉萍購買精品等，7年侵占2100萬元，台北地檢署檢察官林俊廷26日指揮調查局台北市調處兵分8路，搜索李、劉住處及龍巖、福澤基金會，並將劉約談到案，稍晚將移送劉到北檢複訊，全案朝違反《證券交易法》等罪偵辦。

據了解，李世聰則以健康理由請假，檢調正確認李的身體狀況，決定是否准假。

檢調發現，李世聰、劉萍夫婦利用能夠主導龍巖社會福利慈善事業基金會董事會的機會，將龍巖基金會的款項，以「公益捐款」的名義，轉到由劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會，再轉到李世聰、劉萍的帳戶，供李、劉個人私用，從2013年至2015年間，每年搬走300萬元，劉萍則這些款項支付信用卡、貸款本息，並購買精品。

此外，李、劉夫婦從2016年到2019年，再以龍巖基金會運作的名義，陸續賣出基金會持有的龍巖公司股票，再部分所得款項再以公益捐款的名義轉給福澤基金會，每年同樣從龍巖基金會搬走300萬元，轉給李、劉的私人帳戶，劉萍再把「善款」以現金提領、繳交稅款、健保費及電話費等個人支出，並向主管機關不實申報。

檢調統計，李世聰夫婦從2013年起的7年內，共侵占2100萬元善款，依違反《證交法》71條特別背信罪、《刑法》詐欺、偽造文書、公益侵占等罪偵辦。

(中時新聞網)