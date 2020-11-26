台灣民意基金會日前公布最新民調，關於政府開放美國萊豬進口政策，其中有六成七民眾表示不贊成萊豬進口政策，反對的人比上個月明顯增加。對此，民進黨台北市議員王世堅在政論節目中也開轟政府，「擺著三個月不作為...然後把萊克多巴胺美豬妖魔化」。

根據台灣民意基金會民調顯示，在二十歲以上台灣成年人中，有約二成八基本上贊成蔡政府開放含瘦肉精美豬進口政策，但有六成七不贊成，不贊成的人比贊成的人多39個百分點，和上個月相比，可以發現，台灣人贊成和反對開放美國萊豬進口的民意反應模式已出現明顯的轉變，其中贊成的人明顯減少 5.2個百分點，反對的人明顯增加5.4個百分點。

對此，王世堅25日在政論節目《新聞面對面》中直言，「我的意思就是說，因為行政院一開始在9月沒有把握第一時間善用國家資源向民眾釋疑，憲法規定人民有免於恐懼的自由，只要人民有疑惑，那行政院、政府不應該作之君、作之師認為沒問題就沒問題，當時我就說我們應該善用國家資源，就是行政院趕快責成國家衛生院的毒物研究中心，針對CODEX這10ppb以下的殘留是不是會造成人體危害，趕快向人民釋疑。」

王世堅批，結果擺著三個月不作為，任令農業專家陳吉仲，且他又不是公共衛生、藥學物理學毒物學的專家，憑什麼在那邊講說24小時就可以代謝，「這些我都覺得一再出錯，沒有善用國家資源之下就會讓民意有這樣子顯著的顯著，然後把萊克多巴胺美豬妖魔化。」

(中時新聞網)