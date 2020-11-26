台北人氣餐廳「YABI KITCHEN」匯集星、馬、泰、印度…等各國最受歡迎的人氣經典料理，第二家店終於確定於2020年12月1日，正式落腳台中藝文含氧量最高的熱門商圈－勤美誠品綠園道。「YABI KITCHEN」台中向上店大膽運用明亮的黃色及俐落的鐵灰色調，在勤美誠品草悟道草地旁，打造高達三層樓的獨立街邊店，利用獨具巧思的空間設計，安排兩層樓的用餐座席及半戶外用餐區，整體氛圍呈現輕鬆舒適。

在不能出國的時刻，YABI KITCHEN帶你以創意性十足的南洋料理徜徉在異國風情中；全球首店於2019年進駐餐飲品牌比例極高的《微風南山》，甫開幕即大獲好評，創下假日最高翻桌率達7~8次，及最高候位顧客近200組的驚人紀錄。

店內更設置暖色系木質桌椅、超吸睛的半弧形大型吊燈及蒸籠牆，享用美味餐點的同時，還可以拍照打卡，附近不遠處更有人氣景點審計新村、富地市場、綠光計劃藝文特區及眾多創意、文青品牌，步行就能輕鬆抵達，逛累走累了，就到「YABI KITCHEN」，在時髦的餐廳，悠遊藝文與美味之間。

為歡慶新店開幕，祭出兩大優惠活動，活動一：開幕首三日(12／1-12／3)，限量前30位來店內用餐單點85折優惠，活動二：12／31(四)前，消費滿千即抽「YABI美味雙人套餐券」及近期話題性超高的「台中豐邑Moxy酒店」高級客房雙人住宿券，一手包辦你的吃喝玩樂。

(中時 )