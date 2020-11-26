衛福部嘉義醫院麻醉科醫師曾慶暉的獨生女兒曾以琳，本月6日在南韓首爾被韓籍男子酒駕撞死，曾慶暉夫妻哀慟發起上青瓦台網站連署，請願南韓政府能加重酒駕刑責，3天來連署破14萬人，曾慶暉夫妻26日透過視訊表示，「感謝所有連署的人，希望讓女兒的死不會白白犧牲，可以改變酒駕的傷害。」

曾以琳到南韓攻讀神學院博士學位，卻被50多歲韓籍男子酒駕撞死，曾慶暉夫妻到韓國料理完愛女的後事返台後，目前檢疫隔離中，發起請願連署，連日來台灣媒體的報導，已引起韓國媒體關注。

曾慶暉夫妻說，感謝認識及不認識的所有連署的人，希望連署能很快達到青瓦台請願的最低門檻20萬人，期盼有更多人繼續連署，給韓國政府更大壓力，提高酒駕的刑罰。

曾慶暉說，感謝每一位參與的人，這種愛我們不會忘記，使社會國家變得更好，也是以琳最願意做的事，因為你們的愛，使以琳的愛能夠延續。

(中時 )