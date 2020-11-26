荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）又來了！去年台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」受到廣大市民喜愛的馬丁．賀肯斯，在台南市長黃偉哲盛情邀約下，日前偕同夫人再訪台南，目前正依照我國防疫規定居家檢疫中，黃偉哲說，期待馬丁歌聲能撫慰市民辛勞，也為我們注入力量。

馬丁演唱的「You Raise Me Up」富含情感且激勵人心，2020年疫情衝擊下，對許多人而言是艱辛的一年，黃偉哲說，希望透過馬丁的歌聲能撫慰市民朋友過去一年辛勞，同時為我們注入力量迎接嶄新2021年。

馬丁將在12月18日晚間參與國家交響樂團在安平億載金城的「爵士樂無限」活動外，其他馬丁將現身的活動時間跟場次資訊，南市府也會陸續公開，黃偉哲也請市民朋友一同耐心等待，密切關注活動公告資訊，不要錯過一飽耳福的機會！

馬丁21日入境台灣，目前正接受居家檢疫，馬丁表示，相當開心能夠再度來到台南，這裡的熱情、溫暖的風土人情，讓他印象深刻。

為祝福馬丁順利平安度過居家檢疫期，黃偉哲特地指示要在符合防疫安全前提下，讓馬丁也能品嘗台南特產美食，除了在馬丁下榻防疫旅館準備好盛產青皮椪柑跟親筆信函作為迎賓驚喜外，更在接下來幾日預備多元化台南特產，希望馬丁在居家檢疫期間，也能享受台南美食及感受台南人滿滿熱情與祝福。

(中時 )