內政部消防署日前公布鳳凰獎當選名單，嘉義縣義消總隊第一大隊副總幹事周許素蘭榮獲此殊榮，而她的先生周信全也曾於2016年榮獲鳳凰獎，夫妻接連獲獎，是嘉義縣首對同獲鳳凰獎的義消夫妻檔，每年拿出4、50萬元，至今已捐500多萬元積蓄挺消防人員、挺義消的夫妻倆，強調自己的初衷就是奉獻、服務。

周許素蘭與丈夫周信全兩人長期投入義消行列，周信全4年前先獲鳳凰獎，今年換太太得到義消人員最高榮譽，今26日早上，嘉義縣消防局長呂清海、身兼義消總隊長，嘉義縣議長張明達特地到夫妻倆經營的早餐店貼紅紙，感謝夫妻對消防工作無私的奉獻，更為夫妻倆都能獲此殊榮表示肯定與光榮。

嘉義縣義消總隊第一大隊副總幹事周許素蘭（左）獲鳳凰獎，4年前丈夫周信全（右）也曾獲獎，是嘉義縣首對同獲鳳凰獎的義消夫妻。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局長呂清海、身兼義消總隊長，嘉義縣議長張明達、縣議員李國勝、嘉義縣水上救生協會理事長呂文正等人特地到夫妻倆經營的早餐店貼紅紙，感謝夫妻對消防工作無私的奉獻。（呂妍庭攝）

周許素蘭夫妻民國88年經營早餐店，周信全大約每天凌晨2點多就起床磨製豆漿，周許素蘭4點起床備料，清晨5點開店賣三明治、漢堡等早點，8點周許素蘭再到保險公司上班，生活雖忙碌，還是以具體行動資助消防隊。

周許素蘭8年加入朴子義消顧問行列，於2015年升任朴子義消分隊長一職，在周許素蘭的帶領下，近幾年朴子義消分隊的定期訓練出席率都高達9成以上，讓各項勤務都能名列前茅，更於2016年起連續3年獲得全嘉義縣義消評比第一名。

為讓消防弟兄有更完善的裝備，夫妻倆捐出多年積存的積蓄，以具體行動資助消防隊，陸續為朴子消防分隊添購1台救災警備車、朴子義消分隊添購1台後勤車，捐贈消防局1台災情勘查車、32輛消防勤務機車，另又適逢嘉義縣推廣民眾主動在住家安裝「住宅用火災警報器」，周許素蘭特別響應此活動，從2015年開始慷慨解囊，捐贈住宅用火災警報器，5年總計捐贈4400個，更承諾明年再捐1000個。

周許素蘭說，「消防是救人、助人、做善事的行業」，夫妻倆對消防弟兄和義消全力相挺，付出多少錢根本沒在算，反倒是消防局幫她換算過，至少已捐款500多萬，強調夫妻倆初衷就是服務，我也許沒許多人有錢，只是比較慷慨，只要對社會有幫助，「我們就支持、贊助」。

消防局局長呂清海說，「鳳凰獎」是從事義消人員的最高榮譽，設立目的是希望透過表揚，使得獎人感到光榮，周信全夫妻先後榮獲「鳳凰獎」，是嘉縣目前唯一榮獲「鳳凰獎」的義消夫妻檔，實屬難能可貴。

(中時 )