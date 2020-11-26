內政部消防署日前公布鳳凰獎當選名單，嘉義縣義消總隊第一大隊副總幹事周許素蘭榮獲此殊榮，而她的先生周信全也曾於2016年榮獲鳳凰獎，夫妻接連獲獎，是嘉義縣首對同獲鳳凰獎的義消夫妻檔，每年拿出4、50萬元，至今已捐500多萬元積蓄挺消防人員、挺義消的夫妻倆，強調自己的初衷就是奉獻、服務。
周許素蘭與丈夫周信全兩人長期投入義消行列，周信全4年前先獲鳳凰獎，今年換太太得到義消人員最高榮譽，今26日早上，嘉義縣消防局長呂清海、身兼義消總隊長，嘉義縣議長張明達特地到夫妻倆經營的早餐店貼紅紙，感謝夫妻對消防工作無私的奉獻，更為夫妻倆都能獲此殊榮表示肯定與光榮。
周許素蘭夫妻民國88年經營早餐店，周信全大約每天凌晨2點多就起床磨製豆漿，周許素蘭4點起床備料，清晨5點開店賣三明治、漢堡等早點，8點周許素蘭再到保險公司上班，生活雖忙碌，還是以具體行動資助消防隊。
周許素蘭8年加入朴子義消顧問行列，於2015年升任朴子義消分隊長一職，在周許素蘭的帶領下，近幾年朴子義消分隊的定期訓練出席率都高達9成以上，讓各項勤務都能名列前茅，更於2016年起連續3年獲得全嘉義縣義消評比第一名。
為讓消防弟兄有更完善的裝備，夫妻倆捐出多年積存的積蓄，以具體行動資助消防隊，陸續為朴子消防分隊添購1台救災警備車、朴子義消分隊添購1台後勤車，捐贈消防局1台災情勘查車、32輛消防勤務機車，另又適逢嘉義縣推廣民眾主動在住家安裝「住宅用火災警報器」，周許素蘭特別響應此活動，從2015年開始慷慨解囊，捐贈住宅用火災警報器，5年總計捐贈4400個，更承諾明年再捐1000個。
周許素蘭說，「消防是救人、助人、做善事的行業」，夫妻倆對消防弟兄和義消全力相挺，付出多少錢根本沒在算，反倒是消防局幫她換算過，至少已捐款500多萬，強調夫妻倆初衷就是服務，我也許沒許多人有錢，只是比較慷慨，只要對社會有幫助，「我們就支持、贊助」。
消防局局長呂清海說，「鳳凰獎」是從事義消人員的最高榮譽，設立目的是希望透過表揚，使得獎人感到光榮，周信全夫妻先後榮獲「鳳凰獎」，是嘉縣目前唯一榮獲「鳳凰獎」的義消夫妻檔，實屬難能可貴。
(中時 )
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