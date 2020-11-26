溫起鋒2016年6月駕駛橡皮艇趁夜偷渡金門，向台灣政府尋求政治庇護，滯留台灣4年多未取得身分證，近日遭台灣政府秘密遣送回大陸，不料，26日傳出他返陸後被捕，陸委會也做出回應，稱溫起鋒曾多次表達想回大陸的意願。

溫起鋒是2016年6月夜偷渡金門向台灣政府尋求政治庇護的江西異議人士，滯留台灣4年多未取得身分證，近日遭台灣政府秘密遣送回大陸，不料，溫起鋒父親26日表示，溫起鋒5日被台灣政府遺送回大陸後，經馬祖到福建，在福建隔離14天，19日晚間，溫起鋒隔離完畢被送到江西寧都派出所，溫起鋒父親接到大陸公安通知他，20日去領兒子的2箱行李時，看到溫起鋒被上銬，送寧都看守所，至今音訊全無。

在26日陸委會記者會上，記者提問，政府最後決定要把溫起鋒遣返的必要理由為何？現在溫起鋒音訊全無，對於這個結果是否有先為考慮？對此，陸委會副主委邱垂正說，溫起鋒偷渡來台、非法入境後，曾向內政部、移民署提出政治考量專案，長期居留申請，但是經過內政部相關機關召開多次審查會議評估，認為溫起鋒未符合政治考量專案長期居留的要件，且他也曾經多次表達，如果無法取得居留資格，盼早日返回大陸，內政部綜合考量後，並在尊重當事人的意願下，協助其返回大陸。

(中時 )