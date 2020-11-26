遠傳以深耕多年的AIoT技術打造全方位智慧居家生態系，實現「輕鬆連結智慧生活」。最低月付299元，就能輕鬆開啟智慧家庭生活的新篇章，推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等五大生活場景的六大智慧宅解決方案。

根據研究機構Strategy Analytics最新研究報告指出，2021年全球智慧家庭相關裝置的消費者支出將達到620億美元；智慧家庭裝置市場將繼續以15％的年複合成長率攀升，2025年將達到880億美元。資策會產業情報研究所(MIC)「智慧音箱消費者調查」指出，21％消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達77％，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。

遠傳電信商品管理事業群資深副總經理杜偉昱表示：「遠傳電信本業強，服務更是『Beyond電信』，憑藉長期耕耘智慧家庭市場的經驗，深諳智慧家庭的應用情境，六大智慧宅解決方案就是要以科技滿足消費者讓生活更便利的需求。」

體貼遠傳用戶，「遠傳智慧音箱」提供專屬便利服務，用戶可聲控查詢遠傳電信帳單、上網使用量及繳費紀錄，並以24小時客服專線與全台七百多家門市為後盾，提供最安心的售後服務。用戶可加購「數位萬事通」24小時專家諮詢服務，解決上網設定及各項產品互聯問題。

根據遠傳市場調查，智慧音箱使用者最常使用的功能，如聽音樂、設提醒、問天氣、每日行程規劃、尋找解答等，「遠傳智慧音箱」都支援，動口不動手，輕鬆釋放雙手，達到「聲控生活 聽你說為你做」。

「遠傳智慧音箱」簡約素雅的莊園暖木色外觀，柔順圓角設計，長寬各11公分、高12公分，體積適中兼具質感又不失份量，優雅融合居家環境，搭載高效率全音域單體＋被動輻射式喇叭，可釋放360度環場音效、渾厚且寬廣音場，帶給家庭成員清晰舒適的聆聽效果，不論外型與內涵皆優於其他同等級智慧音箱，是體驗智慧家庭的入門首選產品。

(中時 )