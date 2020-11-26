力拒「洋垃圾」，大陸生態環境部、商務部、國家發改委、海關總署等4部門25日聯合發佈《關於全面禁止進口固體廢物有關事項的公告》，禁止以任何方式進口固體廢物，同時禁止境外的固體廢物進境傾倒、堆放、處置。生態環境部更表示，將停止受理和審批限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證申請，自2021年1月1日起施行。

近年大陸生態環境部已多次表示要禁止洋垃圾進口。2020年6月例行新聞發佈會上，新聞發言人劉友賓表示，截至今年4月30日，全大陸的固體廢物進口總量為249萬噸，年減幅為47.3％。

今年4月大陸第十三屆全國人大常務委員會第十七次會議修訂通過《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》並於9月1日起施行。為落實該法，大陸多部門25日聯合發佈《有關全面禁止進口固體廢物有關事項的公告》，明確禁止以任何方式進口固體廢物與境外的固體廢物進境的傾倒、堆放、處置。

(旺報 )