小黃公車在南區老人之家層層建物下一字排開，6位罹患失智症的長輩帶著輕便行囊，在志工陪伴下難得出遊，司機小心翼翼端詳所有細節，不容許有任何失誤，務必讓雙方首次輕旅行圓滿成功。

搭起合作平台的屏東縣青年願景屏台發展協會理事長趙文俊說，政府鼓勵企業組織志工隊從事活動服務，藉此提升社會責任，但他發現，業者多數有心參與，卻不知道如何施力，因此在因緣際會下接觸失智長輩，正好圓一個他們無法外出接觸大自然的夢。

在志工從旁協助下，小黃公車司機搭載失智長輩出遊。（林和生攝）

小黃公車業者陳順祿坦言，長輩是司機首要服務對象，希望藉由免費載送他們出遊的過程，為未來服務升級，也讓彼此更加熟悉，因此利用出勤之餘作公益，大夥都樂此不疲。陳說，用此方式能以最快時間瞭解各地人文地景，讓服務也是一種學習。

南老主任許慧麗感動地說，屏東逐漸邁入超高齡社會，生活上一定會有與長輩接觸的機會，透過將關懷付諸成為行動，在社會上營造成為一種風氣，對於高齡友善環境會是好的循環。

「我要付錢嗎」？長輩上車前習慣性詢問，讓所有人會心一笑，司機緩緩地說，「阿嬤這趟免費，要招待妳出去玩」；此行讓長者接觸戶外香草園，認識植物、也嘗試手作精油課程，讓所有人沐浴在芬多精的環境中，得到身心靈舒緩。

(中時 )