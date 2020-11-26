《2020亞洲小姐競選》近日在高雄登場，佳麗一字排開相當吸睛。（柯宗緯翻攝）

2020亞洲小姐競選結果出爐，23歲吳湘亭（中）奪后冠。（柯宗緯翻攝）

亞姐到社福團體做公益。（柯宗緯翻攝）

亞姐到社福團體做公益。（柯宗緯翻攝）

由亞洲衞視所舉辦《2020亞洲小姐競選》，已成功舉辦32屆，挖掘眾多閃耀明星，包括賴琳恩、葉玉卿等人。最新亞姐冠軍25日在高雄出爐，冠軍得主是吳湘亭，現年23歲，身高168公分，中正大學哲學系畢業，她獲得冠軍開心直說，「我需要的是一個展現自己的機會」。

冠軍得主吳湘亭目前是一名影片創作者，她提到，從小到大的夢想就是成為一個歌手，非常喜歡表演、也熱愛舞台，所以鼓起勇氣來到亞洲小姐的比賽。她將善用影片製作的能力，往後所有亞洲小姐出席的活動，無論是公益還是品牌代言，都可以拍攝成影片，讓更多人看見亞洲小姐的美好。

《2020亞洲小姐競選》賽事，本屆參加海選人數眾多，經篩選後總共有115人入圍參與複賽資格，競爭非常激烈，經過一連串的複賽評選後共有18名佳麗脫穎而出晉級總決賽，本屆入圍總決賽的佳麗們各個優雅端莊，顏質氣質絕佳，參賽者有學生、音樂老師、跆拳道教練、健身教練、潛水教練，最年輕的佳麗年僅16歲。

高雄賽區總決賽評分分為旗袍、泳裝、晚禮服以及機智問答等四大項目，精彩可期！為了讓選美賽事更豐富精采，活動一開場就安排台灣知名表演天團東方表演藝術團表演鼓上舞展現女性柔美風華、鼓舞人心為亞姐小姐選美揭開序幕。

台灣賽區主席郭鎮豪表示，今年全球因受疫情的影響，儘管在生活上或心情上動盪不安，但亞洲小姐賽事的推動上並不因此停頓，秉持著真誠善美的選美宗旨，藉由選美活動創造更美好的人事物，用美的事物振興觀光、溫暖人心，感謝各界企業襄贊，以及佳麗們的踴躍支持，攜手傳遞更多的愛與關懷，讓亞洲小姐選美活動能精彩呈現，將臺灣的美發光發熱，將美的正能量持續推向全世界。

(中時 )