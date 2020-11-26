我駐美代表處一口氣增加9名新冠肺炎確診病例，包含駐美代表蕭美琴也因為曾接觸確診者居家隔離中，領務大廳則即日起暫時關閉。蕭美琴稍早在臉書發文表示，雖然我們暫時碰到部分同仁需隔離的狀況，但台灣的外交工作不會停擺。在家上班也是上班，電話和視訊已成為常態。

蕭美琴表示，美國時間的24日下午接獲通知，有位代表處雇員因失去味覺請假做檢測，結果陽性。同日下午獲告知另ㄧ同仁也確診。這兩位同仁分屬不同組別與辦公區域，平日未有業務往來，雖研判兩者之間關聯性不大，但因同日發生確診，事關重大，於是安排於隔日進行大規模檢測。除同組以及有接觸史同仁強制要求檢測外，也鼓勵其他同仁和眷屬進行檢測。

蕭美琴說，她和兩位公使也再次接受檢測，晚上結果出來，竟然有9位同仁確診。雖目前症狀多屬輕微，但也讓人震撼擔憂。至於她個人今日檢測結果陰性。

蕭美琴指出，自三月以來，美國疫情持續蔓延。所有同仁都在高風險的環境中生活工作，但都戰戰兢兢，無論是對外洽談或是後勤支援，都肩負國家外交重任，不敢鬆懈。雖然疫情改變了多數人的工作方式，但偶爾外出洽公或小型餐敘，依然是工作與生活的一部分。我們把握每一個可以跟美方往來的互動，也珍惜能面對面交談的機會。於是我到任後在雙橡園搭了戶外用餐平台，無論雙橡園或官邸的活動宴會，都依照防疫社交距離以及人數限制辦理，包含上週經濟部訪團的工作餐會和戶外媒體茶敘。

蕭美琴強調，雖然我們暫時碰到部分同仁需隔離的狀況，但台灣的外交工作不會停擺。在家上班也是上班，電話和視訊已成為常態。另外也要請僑胞鄉親理解，領務量因疫情倍增，加上疫情延伸的種種限制，確實辦理時間會比往年久且更不方便。今年工作件數的數據確實是去年同期的好幾倍，但所有人員全力投入的精神沒有停歇，要請大家相互體諒，多點耐心。

蕭美琴表示，外交是戰場，疫情也是戰場。她上任以來見證第一線的外交團隊任勞任怨，衝鋒陷陣，在極度複雜的環境，和中國無情的打壓中努力；他們有時候為了幫台灣找生路、為了抓住那多一次的機會、而不惜將自己暴露在風險中。如今難免人心惶惶，他們在台灣的家人親友也會擔心，需要更多的鼓勵。期盼確診的同仁早日康復，其他工作夥伴也要保持健康。

(中時 )