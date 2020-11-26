屏東縣政府針對交通部觀光局安心旅遊補助加碼辦理的「屏東安心遊百千萬加倍送」摸彩活動，將於30日上午10點在屏東縣立圖書館總館，透過屏東縣政府交通旅遊處官方FB粉絲團及知名電台DJ FIFI個人FB粉絲頁同步線上直播抽獎概況，當天也將由FIFI開箱總圖環境。

座落在千禧公園內的屏東縣立圖書館有一整片鏡面玻璃反射綠意森林，整棟建築巧妙地向自然借景，讓每個走進屏東總圖的文青們都有一股自然舒適感在視覺、在心境上流動。

這全台唯一「森林圖書館」近期成為屏東熱門景點，30日的「屏東安心遊百千萬加倍送」摸彩抽獎活動，亦將於總圖文學館，也就是在保存30年以上的原民風格石板屋獨特風貌中，透過創新與傳統融合的氛圍，以線上直播模式，抽出包括TOYOTA VIOS等前3項活動大獎得主。

交通旅遊處表示，大家期待許久的安心旅遊百千萬加倍送抽獎活動，終於要公布獲獎名單，我們要恭喜獲獎民眾，也要邀請所有的民眾多多來屏東旅遊。

最近天氣有著秋冬微涼感，但屏東永遠多一度的熱情依然能溫暖你的身心靈，秋冬旅遊首選屏東，絕對是最正確的選擇。已經用桃花打響活動亮點的2020四重溪溫泉季，滿載幸福感再搭配溫泉市集活動，讓恆春半島成為網美網帥必遊景點。

而看極光不用出國的屏東聖誕節，經典燈飾在屏東公園閃耀登場，讓眾人體驗雪國極致浪漫；而落山風藝術季、屏東熱帶農業博覽會也將陸續登場，獨特又具風采的屏東秋冬遊，就是要讓您玩得盡興又開心，屏東用多一度的熱情活力，陪伴您迎接新希望的2021。

另外，在安心旅遊補助期間，屏東多一度的溫度、熱情，吸引許多遊客來訪，雖然安心補助已經結束，但縣府為鼓勵民眾來屏東，已持續推動「千團加碼」團體旅遊補助，活動到12月31日為止，歡迎民眾揪團出遊，省錢歡樂遊屏東。

(中時 )