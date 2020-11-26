漁業署今年首次舉辦全國優質虱目魚肚競賽，日前評比成績出爐，共選出7名優勝，嘉義縣布袋鎮邱經堯、東石鄉唐昕遠為嘉義縣奪下2席次。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

漁業署今年首次舉辦全國優質虱目魚肚競賽，日前評比成績出爐，共選出7名優勝，嘉義縣布袋鎮邱經堯、東石鄉唐昕遠為嘉義縣奪下2席次，拿下全國優勝殊榮。

嘉義縣虱目魚年產量7471公噸，僅佔全國12.9％，僅次於台南、高雄，排名全國第三多，此次虱目魚肚比賽，全國7優勝，嘉縣就占兩名，成績斐然，嘉義縣政府更強調，足以證明嘉縣養殖虱目魚的風味及品質皆超群。

邱經堯所經營的邱家兄弟生態級無毒水產育成中心，致力建構「生態級養殖」以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，落實先養水、養土、養環境，讓底層生物相多樣化穩定平衡，再養魚，同時採低密度，生態級共生混養的養殖模式，所養殖虱目魚自然保持鮮美風味、口感多汁具香氣；保持20年來全程無藥物養殖，連魚池周圍的草都用人工除草，確保零污染，多年來「邱家兄弟」養殖水產品牌，已是品質保證。

唐昕遠的昕鮮養殖場，本著永續、天然、安心的核心價值，因養殖過程無使用除草劑，養殖前固定會翻土曬池殺菌，藉由陽光自然曝曬產生殺菌，運用天然活性碳，或是蚵粉來產生天然的酸鹼平衡，並以益生菌和消化菌活化底土進行池水循環，以優化水質，同時混養多種工作魚，讓池中產生一個自然的養殖生態，所養殖的虱目魚彈牙、風味甜美。

縣府農業處指出，此項競賽是漁業署為提升我國虱目魚養殖品質及產業競爭力，並推廣國人食用虱目魚肚，委託台灣養殖漁業發展基金會辦理，今年共有19人報名，競賽項目為去刺虱目魚肚，必須為國內養殖，不能是野生或進口的，參賽者須提供虱目魚肚15片，由評審委員進行外觀評比後，經專業廚師清蒸料理，再由評審委員進行風味及口感評比，目前漁業署訂於12月6日在台北希望廣場舉辦頒獎典禮。

(中時 )