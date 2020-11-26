WO Hotel秋冬送暖，舉辦慈善活動暖心關懷弱勢族群。（柯宗緯翻攝）

WO Hotel秋冬送暖，舉辦慈善活動暖心關懷弱勢族群。（柯宗緯翻攝）

華威集團旗下之WO Hotel 窩飯店與建設部26、27日連續2日相繼在高雄市WO Hotel 窩飯店門口及橋頭社區舉辦「秋冬送暖，窩心關懷」活動，此活動已行之有年，於歲末年終之際，關懷在地弱勢族群、中低及低收入戶家庭。

在華威集團方財源董事長及WO Hotel 窩飯店方斐世總經理的指示之下，現今台灣防疫有成，表示今年除了供給必要的物資、禮券外，特別加碼禮券金額，讓鄉親們備感無比窩心。

WO Hotel 窩飯店秉持著「窩 觸動人心」的精神，在追求獲利之餘也不忘善盡企業責任，體現對社會的關懷。希望藉由這綿薄之舉能串起大大的愛心，引領更多企業一起響應，共同擁護社會的真善美。

方董事長更透過同仁代為轉達：「做人不能忘本，我自小於南部長大，走在這塊從小養育自己的土地上，早已深深的賦予了社會責任，『秋冬送暖，窩心關懷』活動將持續一直做下去！」

(中時 )