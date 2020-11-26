郭書瑤（瑤瑤）、禾浩辰、劉品言、馬志翔、夏騰宏、張寗、李至正出席《未來媽媽》新戲首映。（吳松翰攝）

由三立、台灣大哥大myVideo共同出品的週五華劇《未來媽媽》將於27日晚間十點首播，今（26日）舉辦盛大首映會，郭書瑤（瑤瑤）、禾浩辰、劉品言、馬志翔、夏騰宏、張寗、李至正、席惟倫、張心妍、楊震等人都出席。飾演年輕夫妻的男女主角禾浩辰與郭書瑤劇中有不少親密戲，兩人從一開始生疏到連拍吻戲都被導演嫌棄，到最後雙雙豁出去，禾浩辰說，有一場客廳沙發的親熱戲，「瑤瑤很大方，大膽到導演會怕，就怕不能播！」聽得一旁的劉品言興致盎然笑問：「怎麼沒發我們去現場？」

瑤瑤解釋，她對於拍情慾戲會一開始就很大膽、給對方很多，因她曾聽前輩周迅說起拍床戲經驗，「她說演員很不容易，她第一次跟吳彥祖合作時的第一場戲就是床戲，當時兩人一見面打玩招呼後，各自轉身脫了就來了！演員就是要這樣、這麼專業」，她一直把周迅的話記在心裡，遇到床戲會盡量一次OK，「不然要等到什麼時候？能快熟，我就會想辦法主動一點！」

禾浩辰、郭書瑤飾演年輕夫妻。（吳松翰攝）

此外，她也覺得是禾浩辰和導演都讓她很放心，且導演很保護演員，有一場戲她因動作太大不小心穿幫露出安全褲，導演一發現也立刻喊卡，直接洗掉該段影片。至於那場讓導演會「怕」的戲，「就是拍攝時為求逼真、激情，只單穿內衣，然後裡面沒穿（只貼胸貼），就給他脫！」她笑說禾浩辰很難有任何反應，一定對她不會想入非非，因為他常會邊拍邊說「妳很壯耶」、「妳好沉喔」、「妳密度很高耶」，甚至還每天罵她是豬，且一直偷拍她睡得很醜或打呼的各種很醜的照片和影片。

聽到這一對夫妻床戲激情，李至正笑說，他與張寗這一對夫妻就是「按表操課」。至於劉品言與馬志翔劇中充滿曖昧情愫，「但該露的地方還是有露，尺度也不小啦」，夏騰宏則孤單表示就他沒有親熱戲，還向導演喊話：「這部份可以重拍嗎？」

郭書瑤（瑤瑤）、禾浩辰、劉品言、馬志翔、夏騰宏、張寗、李至正出席《未來媽媽》新戲首映。（吳松翰攝）

禾浩辰與郭書瑤則說最想重拍吵架戲，因為兩人一開始吵架戲根本拍不起來，因為禾浩辰竟然說「我覺得不能這樣跟女生講話」，讓瑤瑤當下超傻眼錯愕，心想：「那我們怎麼演戲？」兩人還針對這件事特別找表演老師想辦法如何認真吵架，也問其他導演遇到這樣的狀況怎麼辦。瑤瑤更爆料禾浩辰當時經常收工後，把她抓到飯店樓梯間「練習吵架」，讓她很無奈地說：「收工還要陪他練習吵架耶！我已經很想休息，但他連收工都不放過我！」

禾浩辰笑說，當時剛開拍不到一週就有吵架戲，那時他還在進入角色狀態，不理解那麼愛對方為什麼要吵成那樣，所以吵架戲沒有吵得想像中好，拍完後會覺得「好想再重吵一次」，因為拍完以後學到不一樣的愛，「後來發現吵也是愛的一種方式，也是溝通管道及交流方式」。

李至正、張寗飾演夫妻。（吳松翰攝影）

劉品言劇中周旋在馬志翔、夏騰宏之間。（吳松翰攝）

《未來媽媽》戲劇主軸討論女人都可能會遇到的抉擇，包含「婚不婚」、「生不生」、「孕不孕」等議題，「女人的價值真能由肚皮決定嗎？」該劇也讓女性掀起「女人的價值」討論話題，正視面對在結婚前就要想清楚婚姻的壓力，是不是要開始結婚生小孩等問題。製作人湯宗霖希望透過這部戲大家可以多思考，特別是男性，他特別強調以前的偶像劇是王子公主從此過著幸福快樂的生活，《未來媽媽》帶你看的是所謂「王子公主過著幸福快樂的生活，然後呢？」。

劇中的禾浩辰被郭書瑤稱為是「完美男友」，禾浩辰說他私下和角色落差很大，表示從小到大個性都很低調，只有在二個人相處的時候才會說甜蜜的話，展現親密的舉動。禾浩辰還有一場大場面求婚戲，讓郭書瑤與劉品言看了各有自己的想法，郭書瑤表示自己是個很沒有情趣的人，不希望在公開場合被求婚，劉品言則笑說在大庭廣眾下她還是會顧及對方面子，「等回去再拒絕」。

張寗飾演備受懷孕壓力的豪門媳婦，幾乎每場戲的情緒都很濃，讓她直呼幸好戲不在台北拍，不然可能會每天帶著滿滿的負能量回家面對小孩和老公。

(中時 )