Live/余苑綺抗癌成功首現身 談罹癌心路歷程李亞萍陪同

余苑綺首度公開寫給兒女的遺書，讓不少人淚崩。（許哲瑗攝）

一家人展現好感情。（許哲瑗攝）

民進黨立委余天和李亞萍的2女兒余苑綺，去年生產完發現直腸癌復發，歷經30次化療、8次手術後，26日在父母陪伴下和眾人分享抗癌歷程，余苑綺首度公開寫給兒女的遺書，唸道「媽媽會在天上保護你們，下輩子還要當一家人」，一席話讓不少人淚崩。

民進黨新北市黨部今在新北市板橋舉辦「當陽光依舊燦爛 為愛抗癌心靈講座」講座，邀請余天、李亞萍和余苑綺分享一家人共同抗癌的心路歷程。

余苑綺說，她個性樂觀、報喜不報憂，第1次罹癌時還沒有結婚，相信自己一定會康復，但2度復發時剛生完小兒子第3天，有種天堂掉到地獄的感覺，化療時不停嘔吐、上廁所，不能吃喝任何東西，導致泌尿道感染，全身上下都不舒服，「好不容易化療完可以進食，又被通知第2次化療」，過程艱辛。

當時她只想盡快出院，醫生說要多散步、多訓練肺部，她每天在醫院練走路，第一天走30圈、第二天走50圈、到第三天走了100圈，只為了早點回家看孩子。

余苑綺甚至已經寫好給女兒的遺書，「如果媽媽不在了，相信都是神的決定，你不要難過，媽媽在天上會看顧你們，希望你們幸福快樂，媽媽真的真的好愛你們。下一輩子，我們還要當家人。」她唸讀時數度哽咽，一家人相擁而泣，台下觀眾也忍不住淚崩。

余天也分享，過去綺綺（余苑綺）是最健康的，頭次罹癌時女兒問他，「爸爸，為什麼是我？」，當時他被徵召去補選，每天行程滿檔，每一場眼淚都流不停，覺得自己一定要選上，全家人知道余苑綺癌症末期也不停哭，「我還要安慰家人，只有深夜才敢一個人落淚。」

活動最後，余苑綺和爸媽共同切下象徵重生的大蛋糕，祝福大家健康快樂。

(中時 )