苗栗縣政府教育處英語教學資源中心與教育部國教署英文線上學習平台合作，建置「戀練英語苗栗專區」，透過單字拼寫與口說練習，讓學子不僅學英文，也在過程中習慣資訊自學的新型態。26日苗栗縣長徐耀昌完成簽約儀式，成為第1個以縣市政府名義與酷英網簽約建置學習專區的縣市。

2015年教育部國教署成立Cool English英語線上學習平台「酷英網」，提供聽力、口說、閱讀、寫作與翻譯、遊戲等免費網路學習資源，吸引全台50萬人註冊，逾1825萬使用人次。

縣府教育處英語教學資源中心與教育部國教署酷英網合作，規畫建置戀練英語苗栗專區，鼓勵國中小學生線上自學。（何冠嫻攝）

縣府教育處英語教學資源中心與教育部國教署酷英網合作，規畫建置戀練英語苗栗專區，提升學子英語能力。（何冠嫻攝）

縣府教育處英語教學資源中心與教育部國教署酷英網合作，規畫建置戀練英語苗栗專區，鼓勵國中小學生線上自學。（何冠嫻攝）

今年酷英網與苗栗合作，規畫每學期建置不同的學習區塊，從聽、說、讀、寫增強學子英文能力，本學期規畫「主題式字彙認證區」、「60句生活美語語音辨識學習區」，鼓勵國中小學生線上自學，達到標準後由縣府頒發獎狀表揚。

戀練英語苗栗專區成立不到1個月已有約近7000位縣內國中小學生報名線上學習。英語教學資源中心主任、僑育國小校長李雯琪表示，學子線上自學不但能練習精熟單字，還能訓練口說，規畫60句常用教室用語及生活用語，透過平台語音辨識，糾正錯誤讓學子練習到精熟為止。

徐耀昌說明，教育部國教署酷英網團隊和苗栗縣合作，以認證鼓勵的方式，提供多元豐富的學習方式，期望不只老師帶著孩子在酷英網學英文，家長也能陪著孩子一同學英文，成為孩子最佳的終身學習好楷模。

(中時 )