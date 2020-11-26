光田綜合醫院整形美容中心醫師郝治華替患者進行顯微抽脂術。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

彰化26歲許姓女子從小體態豐腴，雖然臉、四肢都消瘦，但腹臀和大腿卻擺脫不了「西洋梨」身形，她原不以為意，卻被阿公棄嫌難看，甚至叫她以後少參加婚宴以免失禮。許女決定透過顯微抽脂術雕塑線條，並持續控制飲食、運動，逐漸自85公斤瘦到58公斤，她開心穿上短褲秀曲線。

許女自述，家族成員多是纖細身材，她卻遺傳爸爸肥胖體質，加上喜愛美食，一直以來體態豐腴，因阿公重男輕女，加上她身材不纖細，更明顯感受到差別待遇，阿公還私下向爸爸表達，因她身材不好擔心失禮，要她減少出席婚宴場合，這句話成了壓垮她自信最後一根稻草。

許女開始減肥，從控制飲食、增加運動到坊間偏方、傳統療法都嘗試，原本85公斤的體重，逐漸降到70公斤，唯獨腹、腿部瘦不下來，就醫時腰圍93公分，超過國健署建議女性腰圍≧80公分標準，最後透過顯微抽脂術再瘦到58公斤，開心擺脫「西洋梨」身形。

收治個案的光田綜合醫院整形美容中心醫師郝治華指出，皮下脂肪分為淺層和深層，淺層脂肪主要功能在保護、潤滑身體組織，且隨時可取用代謝，較易透過運動、飲食控制消除；深層脂肪是為儲存熱量，飢餓時才會釋出，較不易消除卻易形成；臀、腹、腰、腿部是女性深層脂肪分布最多的地方。

郝治華表示，「顯微抽脂術」對身體組織傷害少、安全且不需住院，因傷口僅數個針孔大、不用縫，也不用長時間穿塑身衣。不過，他則提醒，無論是因疾病、健康或美觀想透過抽脂改善曲線，民眾應首先了解抽脂是醫美手術，須由專業合格、具備技術醫師評估執行才安全。

(中時 )