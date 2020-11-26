7連霸桃議員賄選判3年半，26日桃檢報到，因口腔癌心臟病延緩3周執行。(蔡依珍攝)

7連霸桃議員賄選判3年半，26日桃檢報到，因口腔癌心臟病延緩3周執行。(蔡依珍攝)

前桃園市議員張運炳因賄選案被判刑3年半定讞，26日下午在家人陪同下到桃園地檢署執行科聲請暫緩執行，檢方審酌他主動繳納82萬餘元賄選金，且本來就預計在12月3日入住和信治癌中心醫院接受手術，有相關診斷證明書，同意他延緩3周，至12月17日下午3點報到執行。

張運炳向檢方表示，自己有冠狀動脈心臟病，已裝設支架，還有心絞痛、罹患右側軟顎腫瘤及頰黏膜癌等病史，預計11月30日到振興醫院檢查心臟，12月3日入住和信治癌中心醫院接受手術，並提出院方診斷證明書。

檢方考量張運炳在接獲桃檢賄選判決確定訊息後，都有依檢方要求，每日到戶籍地派出所簽到，且今下午報到後，也主動繳納經法院判決沒收的預備賄選金額新臺幣82萬1000元。

桃檢指出，綜合考量張運炳獲悉判決確定後，到案接受執行的態度、生活作息、身體健康狀況等，並尊重他就醫權利，檢察官同意張延緩3周，先進行相關醫療行為，改到12月17日下午3點報到，期間會以適當方式監控。

7度當選的64歲無黨籍中壢區市議員張運炳，前年底競選連任時向選民現金買票，法院一、二審都依公職人員選舉罷免法「交付賄賂罪」判刑3年6月、褫奪公權4年，最高法院20日駁回上訴，全案定讞。張今年2月14日已向議會請辭，遺缺由同選區「落選頭」葉明月遞補。

(中時 )