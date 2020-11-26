大鵬灣「水幕光雕秀」是全台唯一海水噴泉音樂秀，夜航遊湖也就成了東港最吸睛的夜間遊程，目前預約團客已排到明年1月，不過業者卻擔心不已，因三孔橋堤防工程仍搞不定，擔憂鵬管處一意孤行所致的危險與損失，該由誰承擔？

近日大鵬灣三孔橋堤防工程鬧得沸沸揚揚，鵬管處為提高灣內靜穩度，計畫在三孔橋旁建設堤防，但卻引發「先斬後奏」等一系列安全疑慮問題，遊湖業者怒斥，鵬管處不僅未告知就施作，且還屢勸不聽，就算陳情立委爭取到會勘機會，也還是執意施工。

大鵬灣三孔橋堤防工程至今搞不定，遊湖業者指出，鵬管處要在距離沙岸50餘米處建堤防，航道遭嚴重限縮，別說船隻開進去無法迴轉，甚至還有擱淺危險。（謝佳潾攝）

大鵬灣三孔橋堤防工程至今搞不定，遊湖業者指出，鵬管處要在距離沙岸50餘米處建堤防，航道遭嚴重限縮，別說船隻開進去無法迴轉，甚至還有擱淺危險。（謝佳潾攝）

遊湖業者說，三孔橋是水幕光雕秀的展示點，面向橋的左側是沙岸、而右側空曠無物，所以夜間遊湖船會載遊客到橋前近距離賞光雕，而如今鵬管處要在距離沙岸50餘米處建堤防，航道遭限縮得這麼狹窄，別說船隻開進去無法迴轉，甚至還有擱淺危險。

「如果出事了，到底誰要負責？」業者不滿道，不是不讓管處建工程，而是建設前應與業者溝通吧？畢竟大家都在大鵬灣經營多年，互相幫忙把水幕光雕秀經營有成，沒道理完全不知會就一意孤行建設，且還是個有危險的工程。

業者無奈在發現工程後，雖與鵬管處多次溝通有安全疑慮，但對方仍置之不理，之後不得已找立委陳情，而後也獲得會勘機會，但目前工程依舊施工中，業者愈看愈怕，除擔心工程無法變更外，更憂心之後若真發生問題，誰要負責？又或營運受影響，損失誰補償？

業者說，近日已有團客在抗議、質疑，為何不能就近賞光雕，為此，真想請問鵬管處，「該怎麼辦」。對此，鵬管處指出，目前已經呈報核准會勘日期，將擇日公布，至於停工問題，因堤防基底已完成，所以停工與否已經沒差，不過工程是有經過評估才做的。

鵬管處強調，管處的任何建設都是為了觀光與業者，絕不會給業者找麻煩，當時設計航道有留寬75餘米，應可正常航行，但業者反映開船與開車不同，停泊海上有水流、風等影響會搖擺，所以會在會勘後再研議。

(中時 )