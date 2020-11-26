台中市太平蝙蝠洞是約會聖地！唯一出入道路長龍路彎道多、角度又大！市議員張玉嬿26日質詢說，一整年發生44件A1、A2交通事故，事故地點遍布各大轉彎路段，要求市府應儘速研擬防治方法解決長期交通夢魘。建設局說，將重新檢討長龍路部分路段道路線型，由交通局辦理規劃設計。

張玉嬿表示，太平蝙蝠洞步道工程長880公尺、耗資2400萬元，維持自然林相原貌、生態豐富，非常適合登山健走及約會；她問市長盧秀燕有去蝙蝠洞約會過嗎，目前二期已完工，除交通問題解決，很多人都不知道蝙蝠洞步道，她邀請市長盧秀燕親自參加落成，讓更多人知道蝙蝠洞步道前往走走。

張玉嬿話峰一轉說，美麗的風景區，唯一出入道路長龍路彎道多、角度大，是重機騎士和自行車友最愛前往朝聖的路段；長龍路二段到四段約6公里的路段，路小彎多；去年11月到現在一整年就發生44件A1和A2的交通事故，當地住戶對那麼多的車禍飽受驚嚇。

盧秀燕指出，她沒有去蝙蝠洞步道約會，突然覺得自己太傻、太好騙，呼籲所有女性若沒有去蝙蝠洞步道約會，不要隨便答應結婚；蝙蝠洞步道二期工程落成典禮她一定會去參加。交通問題，會請警察局、交通局了解改善。

交通局長葉昭甫說，長龍路為連接台中與南投重要道路，因道路較小且彎道多，車輛行駛速度較快，已針對沿線彎度較大的路段設置警示牌面及標線，提醒車輛依速限行駛。建設局強調，將重新檢討長龍路部分路段道路線型，修正計畫由交通局審查，辦理規劃設計評估事宜。

(中時 )