新北市30歲吳姓單親媽媽，因為7年來獨自照顧兒女，加上生活不順遂，今年2月涉嫌在摩鐵勒斃8歲女兒與6歲兒子，自己輕生獲救。最終吳女就被認為因異常慘忍、冷血，若不判死有為天理，遭法官重判死刑。然而此一判決卻引起女星隋棠不滿，今(26日)在臉書PO文痛批法官用行動搧了所有為生活、孩子拚命的母親一個大耳光，更反問「在位者的眼睛真的有好好注視過人間嗎？」

吳姓單親媽媽因為勒斃2子女，被法官認為她異常冷血、殘忍，若不判死有為天理，因此重判吳女死刑。對於此判決，隋棠在臉書PO文只覺雙頰發燙，因為她彷彿看到法官用行動搧了為生活、孩子拚命的母親一個大耳光，「孩子都照顧不好？妳們這些爛母親！」

她說被法官「實現社會期待」判死的這位母親，這7年來一職緊緊抓著2個年幼孩子，試圖游出社會底層漩渦，但這堪比地獄的漩渦攪著太多生命難以承受的壓力了，「無論是社會對擔心的歧視、無法穩定的工作、微薄收入，還是重要他人的支持缺乏，通通凝聚在一起成為越發向下的拉力。」

隋棠怒問，吳女扛著這樣的日子長達7年，法官卻用一句因一時的不順遂，就重判這個母親死刑，「僅因一時的不順遂？請問是多麼的高高在上的姿態才能說出這句話？在位者的眼睛真的有好好注視過人間嗎？」

隋棠的痛心發文吸引超過1.4萬網友按讚認同，紛紛留言「這種判決彷彿在告訴我們，殺別人家小孩罪比較輕、比較正常，所以不管什麼原因都可以教化」、「弱勢往往得不到公平的對待。當初她已經用自己的方式處死自己，社會比她救了回來，再重新判處死刑，這7年這個媽媽都這麼過來的」。

(中時新聞網)