高雄市政府新建工程處預定開闢茄萣濕地1-4號道路，地球公民基金會與茄萣居民認為會破壞渡冬候鳥棲息地，提行政訴訟請求撤銷環評結論，但被高雄高等行政法院判決駁回。案經上訴，最高行政法院今（26日）仍判決駁回，全案定讞，該道路確定可開發。

高雄市政府環評委員會2014年7月17日通過1-4號道路開闢工程的第1版環評審查，當地居民認為是對茄萣濕地「開膛剖腹」，恐破壞候鳥生態，遂提起行政訴訟救濟，一度勝訴確定。該環評案經補件、重新審查，環評會於2016年8月31日通過第2版環評審查，居民仍不服，再次提起行政訴訟，一審高高行去年判居民敗訴。

居民提起上訴，最高行認為，新工處提出的環說書中，已載明相關施工振動數據，推估開發案施工及營運是否符合行管制法規中各項標準，並提出因應對策，已將不利影響生態的情形列入評估，環評審查過程也都合於法規，故駁回上訴，全案確定。

(中時 )