台船公司前（24）日才剛宣布潛艦國造開工，未料3小時後，高雄廠區竟然爆發重大工安意外，當時兩名工人船艙內進行電銲管線修補作業，卻意外釀成氣爆，洪姓工人頭部重創，宣告不治。另名陳姓工人全身有60％灼傷。對此，高市勞檢處已勒令停工，並將調查釐清事故始末。

(中時 )