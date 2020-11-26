台船潛艦國造甫宣布開工 3小時後氣爆1死1重傷 18:512020/11/26 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潛艦國造建造案開工典禮24日於高雄台灣國際造船公司舉行，由蔡英文總統（中）主持，在廠房及捲板作業啟用儀式後，潛艦正式邁入建造階段。（總統府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台船公司前（24）日才剛宣布潛艦國造開工，未料3小時後，高雄廠區竟然爆發重大工安意外，當時兩名工人船艙內進行電銲管線修補作業，卻意外釀成氣爆，洪姓工人頭部重創，宣告不治。另名陳姓工人全身有60％灼傷。對此，高市勞檢處已勒令停工，並將調查釐清事故始末。 (中時 ) #工人 #氣爆 #意外 #開工 #潛艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中保科攜手國泰 防災還可拿錢消災 10:462020/11/26 財經 貨櫃航運大浪來了 謝金河爆好友空降意外坐在浪頭 11:292020/11/26 財經 5個月大氣切、頭蓋骨3D列印 罕病童陳祐嘉畫出繽紛防疫列車 13:102020/11/26 生活 最衰星座超拼卻賺不到錢 婚後開掛財運好到擋不住 14:132020/11/26 運勢 陳柏惟嗆江啟臣道歉否則清道具豬 林為洲回擊：直接找我單挑啦！ 16:452020/11/26 政治 吃水餃見醬油浮出詭異笑臉 他嚇壞：褲底差點一包 16:542020/11/26 搜奇 扯！人夫偷吃小三 還在4 歲女兒面前床戰 10:042020/11/26 社會 遠傳首推開放式平台智慧音箱 搶攻智慧家庭商機 17:002020/11/26 財經 女子裝病到抗癌社團哭窮 網爆：她行騙高達230萬 12:042020/11/26 社會 她控90分鐘遭硬上2次 完事「洗鴛鴦浴」結局逆轉 14:562020/11/26 社會 社會熱門新聞 台船潛艦國造甫宣布開工 3小時後氣爆1死1重傷 - 社會 用路人遇車禍事故 中警教5字訣 - 社會 獨家》警察學長邀學弟泡湯 遭控伸「鹹豬手」猥褻 - 社會 變態執行長針孔偷拍女生如廁 手機藏多達2817部影片 - 社會 挪用公益捐款2100萬買精品 龍巖集團創辦人李世聰夫婦被約談 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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