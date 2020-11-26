金馬又遭陸封殺？ 陸委會：盼兩岸電影人能再交流 18:572020/11/26 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸委會副主委邱垂正。（林至柔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年金馬獎典禮剛落幕，大陸各大媒體仍「零報導」，對此，陸委會副主委邱垂正回應，金馬獎是兩岸電影人交流的殿堂，盼對岸不要因政治因素干擾兩岸影視文化交流，影響長期以來兩岸電影交流的基礎。 邱垂正說，金馬獎是為所有電影工作者打造的電影創作自由的國際獎項，也是華人影視圈最具指標性的殊榮，各界都相當關注，兩岸的電影人也能夠藉由金馬獎活動，分享雙方電影創作的成果，盼對岸不要因政治因素干擾兩岸影視文化交流，希望兩岸電影人能再交流。 (中時 ) #兩岸 #電影人 #金馬獎 #電影 #對岸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年輕人都被洗腦？藝文界人士曝：台灣50歲以上8成痛恨民進黨和美國 15:382020/11/26 政治 陸媒駐台難輪替 國台辦籲勿刁難 04:102020/11/26 兩岸要聞 大馬導演奪金馬歸國 《南巫》遭砍12刀輿論嘩然 23:422020/11/26 娛樂 李伯將出關 待獅子王登台嘶吼 04:102020/11/26 藝文副刊 神秘修女窗邊死瞪 她嚇壞差點全裸衝出門 網友回應嚇死人 00:162020/11/26 國際 桃推反毒 創新結合電競吸千人報名 19:312020/11/26 生活 收視人次創新高！台灣大myVideo直播金馬獎 APP下載量衝上雙平台金榜 09:022020/11/26 財經 齊豫重新演繹〈流金歲月〉有壓力 04:102020/11/26 娛樂新聞 陸指控為台諜 學者施正屏判刑4年 04:102020/11/26 焦點要聞 林予晞寫劇點名林柏宏演姊妹 04:102020/11/26 娛樂新聞 兩岸熱門新聞 美衛星照：陸在不丹邊境建軍事設施 威脅印度戰略要衝 - 兩岸 習近平中國夢是美國噩夢 美智庫：陸對台動武就與台建交 - 兩岸 色誘商人奪42命！甜美幼教師遭槍決 菜鳥警心軟「為她理光頭」29年 - 兩岸 11名重症病人慘遭惡劣醫宣告往生 竟推到假救護車上強摘肝腎 - 兩岸 半夜衝現場驗屍 男腐屍突「長嘆一聲」 女法醫揭驚悚內幕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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