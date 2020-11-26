今年金馬獎典禮剛落幕，大陸各大媒體仍「零報導」，對此，陸委會副主委邱垂正回應，金馬獎是兩岸電影人交流的殿堂，盼對岸不要因政治因素干擾兩岸影視文化交流，影響長期以來兩岸電影交流的基礎。

邱垂正說，金馬獎是為所有電影工作者打造的電影創作自由的國際獎項，也是華人影視圈最具指標性的殊榮，各界都相當關注，兩岸的電影人也能夠藉由金馬獎活動，分享雙方電影創作的成果，盼對岸不要因政治因素干擾兩岸影視文化交流，希望兩岸電影人能再交流。

(中時 )