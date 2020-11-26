恆春「大樹房觀林寺國術隊」是全台罕有宮廟武術隊，由宋江陣演變而來，早年還是由乩童起乩傳授武學，至今參加8次全國中正盃國術錦標賽拿下11面金牌，世界盃冠軍也奪過2次，但戰功彪炳仍不敵少子化造成的傳承大斷層。

「大樹房觀林寺國術隊」出自恆春鎮大光里的觀林寺，領隊陳厚仁指出，觀林寺有拜李府將軍，據澎湖縣誌記載，祂是南少林子弟也是鄭成功軍隊一員，而30餘年前，李府將軍的乩身突然起乩傳授武學，就此成了觀林寺的習武傳統。

恆春「大樹房觀林寺國術隊」是全台罕有宮廟武術隊，參加8次全國中正盃國術錦標賽拿下11面金牌，世界盃冠軍也奪過2次。（謝佳潾攝）

恆春「大樹房觀林寺國術隊」是全台罕有宮廟武術隊，參加8次全國中正盃國術錦標賽拿下11面金牌，世界盃冠軍也奪過2次。（謝佳潾攝）

恆春「大樹房觀林寺國術隊」是全台罕有宮廟武術隊，參加8次全國中正盃國術錦標賽拿下11面金牌，世界盃冠軍也奪過2次。（謝佳潾攝）

陳厚仁說，他的父親陳慶松就是李府將軍的乩身，多年來訓練出不少習武之人，巔峰時期曾有30多人一同練武，當時還組了宋江陣，可惜好景不常，在少子化的衝擊下，不僅宋江陣在前些年已不再出團，至今也只剩下7人在練武。

「換個形式來傳承。」他說，雖宋江陣無法再成團，但改以國術隊的方式延續傳統也不錯，雖人數不多但成績卻很強，全國中正盃國術錦標賽是指標性賽事，孩子們能參加8次拿下11面金牌，是非常厲害的，同時也在世界盃奪過2次冠軍。

但他不諱言道，再厲害的成績仍得面臨傳承瓶頸，他曾在第2次拿下世界盃冠軍時，走進6所校園招生，但最後只有1人加入國術隊，而目前7名學員中有2人明年將高中畢業，可見傳承斷層危機大，不過這不會擊潰習武精神，大家依舊努力為傳統武術付出。

(中時 )