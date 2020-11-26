苗栗縣長徐耀昌擔任頭份鎮長期間，遭控販售不實棄土證明圖利業者1291萬元，一審遭判刑9年、褫奪公權6年，二審逆轉無罪，但遭最高法院撤銷，發回更審。26日苗栗縣長徐耀昌回應，尚未收到判決書，但對案件有信心，司法一定會還我清白。

徐耀昌遭控涉及棄土案，纏訟多年，去年高院審理後認為，頭份鎮公所當年已先函請縣府同意廠商進土，且被查詢進土情事時更據實查覆，沒有違法情事，二審改判無罪，但最高法院認為，原判決認定事實與卷證資料不相符合，有必要再調查釐清，因此撤銷無罪判決，發回更審。

(中時 )