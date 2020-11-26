涉及棄土案無罪遭撤銷 徐耀昌：司法會還我清白 18:572020/11/26 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣長徐耀昌回應，對案件有信心，司法一定會還我清白。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣長徐耀昌擔任頭份鎮長期間，遭控販售不實棄土證明圖利業者1291萬元，一審遭判刑9年、褫奪公權6年，二審逆轉無罪，但遭最高法院撤銷，發回更審。26日苗栗縣長徐耀昌回應，尚未收到判決書，但對案件有信心，司法一定會還我清白。 徐耀昌遭控涉及棄土案，纏訟多年，去年高院審理後認為，頭份鎮公所當年已先函請縣府同意廠商進土，且被查詢進土情事時更據實查覆，沒有違法情事，二審改判無罪，但最高法院認為，原判決認定事實與卷證資料不相符合，有必要再調查釐清，因此撤銷無罪判決，發回更審。 (中時 ) #徐耀昌 #苗栗 #撤銷 #判決 #縣長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸指控為台諜 學者施正屏判刑4年 04:102020/11/26 焦點要聞 徐耀昌涉棄土案 二審逆轉無罪遭撤銷 17:012020/11/26 社會 花蓮某安置機構內性侵院生 惡狼組長重判13年 14:122020/11/25 社會 主委變牽猴仔 藍轟NCC國家恥辱 04:102020/11/26 焦點要聞 打輸官司遷怒縱火燒死6人 湯景華3度遭判死稱病求交保 11:482020/11/26 社會 新聞早班車》疫情狂飆 全球確診逾6000萬人 06:302020/11/26 政治 《科技》蘇貞昌讚科技外交 籲培育科研人才厚植實力 14:492020/11/26 財經 政治力沒介入 小英愛說笑 04:102020/11/26 時論廣場 郭靜5年前曖昧圈外人無疾而終 年過40不生「健康卵子已過期」 17:392020/11/26 娛樂 《傳產》政府冷眼 北台Q4推案量先入冬 11:422020/11/26 財經 政治熱門新聞 川普留2大罪名 沈富雄斷言只剩一條路 - 政治 青年最新民調 民進黨支持度雪崩、國民黨躍居第二大黨 - 政治 秋鬥看出能耐 學者斷言：侯友宜實力高過韓國瑜 - 政治 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 罷免黃捷門檻實在太高 網友崩潰了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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