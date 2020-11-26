台北市議員王世堅，近來多次批評行政院長蘇貞昌，結果慘遭藍綠政營及網軍出征，同樣被圍剿的人還有民進黨立委高嘉瑜，今（26日）她接受聯訪表示，談到王世堅議員被批評，都在同個黨派的她指出，「民進黨最可貴的就是有不同聲音，如果連他（王世堅）都被攻擊，我覺得根本是『殺紅眼』，這樣的舉動也只是把民進黨一步步推向極端」。

【政新鮮】王世堅、高嘉瑜惹「誰」遭出征 她「一句話」狠送綠營

高嘉瑜透露，「或許很多人對我有很大意見，但這就是我必須要去面對及承受，如果議員跟我一樣被台派批評，我是真的覺得很不捨」。她說道：「王世堅從黨外時期就開始為黨內出錢出力，大家怎麼罵我，我都無所謂，但是他是最愛民進黨的，這個是無庸置疑」。

民進黨立委高嘉瑜遭爆料去義大利脫隊狂買名牌。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

她過去曾說自己買不起房、還吃過期食物。不料，近日卻被爆出財產申報有兩房及購買名牌包，國民黨台北市議員游淑慧指出，高嘉瑜2011年隨同市府出訪義大利，到了當地，不僅脫隊還狂掃名牌，甚至戰利品多到需要公務員幫忙提。

對此，受訪時她回應：「自己只有買一個名牌包，而且同團的都是國民黨的人，游的說法根本是『捕風捉影』」。接著，高嘉瑜被問到，搶議員王欣儀兒子的餅乾吃，她說：「連這樣的爆料，我都要回應，其實真的很無奈，畢竟這麼多年，誰會記得有沒有這個餅乾，況且我幹麻要搶小朋友的零食」。

（攝影/陳宏睿、剪輯/陳威成）

(中時新聞網)