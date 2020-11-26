清華大學材料工程學校教授周卓煇致力對抗藍害，將研究成果撰寫成書「擁抱暗黑」，希望在疫情期間大多數人宅在家使用3C產品時，能了解藍光對人體的危害。此外，周卓煇申請清大智慧校園計畫，改造校園相思湖畔燈光，讓環湖步道成了浪漫的燭光小徑。

周卓煇過去在海內外演講對抗藍害議題超過百場，但他認為光用講，影響力仍不夠大，於是將累積10多年的研究成果，花了近兩年時間撰寫成冊，目前已有國際出版社接洽準備出版英文版，他希望更多人了解藍害的嚴重。

清華大學材料系教授周卓煇撰寫「擁抱暗黑」，同時分享在清大校園內景觀燈無藍害化成果。（邱立雅攝）

根據周卓煇研究，藍光對人類帶來兩種傷害，一種是傷害眼睛造成視網膜病變，另一是在夜晚抑制退黑激素分泌。周卓煇解釋，退黑激素共能主要是舒眠與抗癌，能調節身體節律，若晚間照光，長期下來易導致失眠等種種病變。

長期研究好科學的周卓煇近10多年來思索何謂好光，為了改善司馬庫斯照明，構想多年，分別在2014年及2018年架設近300盞無藍光的類燭光OLED燈，打造全台第一個示範部落的「夕陽小路」。

不過上山路途遙遠，周卓煇趁著清大推廣智慧校園計畫，順勢將校園內相思湖畔的環湖步道路燈無藍害化。周卓煇解釋，之前的燈光屬白光，白光就含有藍光，除了傷害人體也傷害生態，換了新的路燈後，就像散步在燭光步道一樣。

針對一般民眾如何護眼抗藍光，周卓煇也有祕訣，他建議入夜之後盡量不要點燈，若必須開燈，建議使用較亮的燭光，此外，睡前3小時也不要使用3C產品，若非要使用3C產品，則須配戴有效的防藍光眼鏡。

(中時 )