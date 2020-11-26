經濟部打造國內首創TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域，希望鏈結產官學研醫，攜手搶攻國際商機。（邱立雅攝）

生醫產業為政府6大核心戰略產業之一，為整合醫材產業與臨床醫師之間的研發能量、縮短開發時間以及跨產業、跨領域、系統化，經濟部技術處與工業技術研究院25日宣布啟用TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域，以3大驗證實驗室與4大模擬臨床場域，建立國內首座國際化的醫療與科技跨領域對話平台。

工研院指出，生醫產業跨域整合實驗場域（TIBIC）共有模擬斷層掃描室、模擬普通病房、模擬手術室、模擬加護病房4個臨床場域，3大驗證實驗室包括人機互動實驗室、可用性實驗室以及智慧手術機器人實驗室。

經濟部歷經近2年，打造國內首座生醫產業跨域整合實驗場域，經濟部技術處處長邱求慧表示，TIBIC可以解決醫材產業多年亟需解決的3個痛點：一為產業不易獲得臨床醫師的即時回饋意見，以致開發時程相當冗長。二為未來醫材走向跨產業、領域及系統化，廠商難建置完整的驗證場域。三為醫材業者缺乏整合性的資源支持。

邱求慧表示，TIBIC集結產學研醫與法人的科專成果與資源，串接產業上中下游，讓高階醫材研發更接地氣、產業化時程更快速。目前台灣已有上千家醫材廠商，預期未來3到5年可服務百家以上的中高階醫材業者，創造逾10億元的產值。

工研院副院長彭裕民表示，工研院的角色是以數位科技突圍，結合法人與廠商技術，整合生醫、電光、資通訊、AI人工智慧、機械等不同領域，打造產業升級與符合市場需求的整體解決方案與服務模式。

過去台灣醫材廠商因為缺少品牌，要走向國際是一大挑戰，邱求慧指出，TIBIC成立之初極力邀請瑞典英國合資製藥大廠AZ共襄盛舉，預計明年初成立亞洲第一間未來醫療實驗室。

(中時 )