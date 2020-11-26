《王牌辯護人》主演胡宇威、葉星辰。（東森提供）

《王牌辯護人》主演黃薇渟、路斯明。（東森提供）

胡宇威在《王牌辯護人》飾演天才律師。（東森提供）

《王牌辯護人》高英軒(左起)、路斯明、黃薇渟、胡宇威、葉星辰、林孫煜豪、陳文山。（東森提供）

由胡宇威、路斯明、葉星辰、黃薇渟、林孫煜豪、陳文山、高英軒等人主演的東森新戲《王牌辯護人》28日上檔，26日舉辦新戲首映會上，路斯明笑稱他與胡宇威劇中相愛相殺，關係微妙如電影《無間道》裡的梁朝偉、劉德華，都飾演律師的兩人，從法庭內到法庭外都在明爭暗鬥，但其實同在國外長大的他們，私下關係超好，連其他演員都虧他們才是一對。路斯明還搞笑說，因為他戲裡苦戀黃薇渟不成，所以跟胡宇威組CP去了。

初次挑戰演律師的胡宇威，與路斯明同樣都深受背大量法律條文、台詞所苦，他坦言自己壓力爆表，開拍前兩個月就開始瘋狂背台詞，每天睡前、醒來都在背，連半夜睡夢中都在講台詞，常被自己驚醒，自嘲超像「中邪」。因此，他從讀本階段就不斷後悔為什麼要接演，數度想要解約拒演、還問經紀人違約賠償金要賠多少，「我賠！」

他跟路斯明有一場法庭戲長達十多頁，只要一NG就必須全部重來，結果一下子有臨演手機鈴響、一下子有人睡到打呼，其中一次是他好不容易終於講完7頁台詞，結果下一個鏡頭的馬念先竟然拿錯道具給他，讓他當場傻眼到快崩潰。

他與葉星辰劇中的首場互動，就直接口對口人工呼吸，葉星辰笑說，這場戲要真的來，所以她要把氣吐進胡宇威的肺裡，胡宇威則要從頭到尾閉氣。吹到後面胡宇威肺都脹起來，最後實在憋不住吐氣出來，剛好葉星辰也在吐氣，兩人就這樣嘴對嘴一起吹出超大聲的「屁聲」，且屁聲大到全場爆笑，胡宇威因此一度笑到無法入戲不斷NG。

劇中胡宇威逐步破解各類案件，抽絲剝繭找出真相，提到生活中經歷，幾個演員竟都有過被騙經驗。胡宇威透露曾被好友借錢，當時他剛領到來台發展後好不容易賺到的第一份工作酬勞，因為對方是他來台後第一個朋友，因此就借了十幾萬給對方，沒想對方一借到錢就此人間蒸發，讓他至今仍留下陰影，從此不再輕易借錢給任何人。葉星辰和高英軒則都被路人借錢搭車，於心不忍就把身上錢都借出，路斯明則是在機場遇到募款詐騙就捐了兩百美金壓歲錢，黃薇渟大學網購時被詐騙兩萬多。

葉星辰戲裡動作擔當，吊鋼絲、武打、飛踢、過肩摔等各種動作橋段都有。雖然她平常就有運動跟做瑜珈習慣，感嘆跟動作戲完全是不同等級。首次挑戰動作戲的她，看到片花中的飛踢動作畫面直呼害羞。有次對戲還不慎踢中動作指導的重要部位，讓她嚇到不行瘋狂道歉。

黃薇渟從前期劇情中海選脫穎而出的女星，到後來隨著各種案件牽連，她的身世也隨之逐漸浮上檯面，可以說是貫穿事件的關鍵角色。黃薇渟表示「其實這部戲中的很多角色，都是看似亦正亦邪，不到最後，你不會知道這個人到底是好是壞。」。

林孫煜豪飾演胡宇威的助理，劇中為他解決各種大小事，笑說自己像是可魯，是個等待胡宇威呼喚的角色。飾演檢察官的陳文山，跟胡宇威、路斯明有多場法庭對手戲，笑說他看導演每次都要求兩位律師語速要快，一直很希望也被cue到。高英軒劇中飾演被捲入案件中的富二代，笑說自己終於爭取到一個正派的角色，語帶玄虛的表示可以期待他後面會如何發展。

(中時 )