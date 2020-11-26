兩岸美容美體集團佐登妮絲將擴大兩岸投資布局，重心從生活美容跨足到輕醫美商機，要建構「美的生態圈」；佐登妮絲異業合作開設的桃園佐登微爾醫美診所今熱鬧開幕，這是自9月底第1家醫美診所於員林開幕後集團加快佈局，未來台中、高雄及新竹等共5家醫美診所陸續開業，預計今年底前兩岸完成10家醫美診所佈局。

佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示，明年兩岸將再各開2家醫美診所，台灣選定的城市包括台北市、台南市，大陸則鎖定廣西南寧、北京等，今年醫美營收占比約在7~8％，明年有機會達15％，未來將進一步朝20％目標邁進。

雖然醫美產業面臨紅海市場，行銷支出大幅稀釋營收獲利，但陳佳琦認為，佐登妮絲掌握30萬會員進行雙美導客，加上「美的生態圈」整合安心服務，在口碑行銷創造高毛利及會員經濟循環的優勢下，預估醫美事業將帶動集團獲利成長攀升。

陳佳琦透露，台灣1家醫美診所投資約2000萬元，以員林店為例，有會員雙美導客等優勢，開幕近2個月平均月營收就有500萬元至600萬元的水準，平均單日要服務30名以上客戶，預計1年以後就有機會回本，帶來穩定獲利。

醫美價格競爭激烈，陳佳琦開店刻意避開台北市忠孝東路一級戰區，她觀察，員林店的會員消費實力不輸都會區，會員有7成以上沒有做過醫美的經驗，甚至對醫美有點害怕、陌生，只要事前得花多點時間溝通、講解事前或事後保養，整體消費能力不容小覷，是醫美值得開發的市場。

受新冠肺炎疫情影響，佐登妮絲營運第2季以後已逐步回穩，前3季EPS為2.1元，第4季為年度最高峰，單季EPS表現將超過前3季，法人估，今年全年EPS可望落在4至5元間，全年營收則落在27至28億元之間。

(中時 )