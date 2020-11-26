241藝術空間舉辦城市轉藝器展覽，展出在地藝術團隊作品。（邱立雅攝）

241藝術空間即日起展出「城市轉藝器」，首次整合在地科技藝術團隊發表創意作品，其中展出由2400個魔術方塊拼成的Hello Hsinchu壁畫，是目前全台公開展出最大的魔術方塊壁畫，現場也有超過30個魔術方塊供參觀者把玩。城市轉藝器也盼延續台灣設計展精神與人氣，用科技創新展品及大數據資訊，讓民眾看見城市的未來。

一般人對魔術方塊印象就是方塊造型，實際上目前魔術方塊有各式各樣不同的樣貌，有鑽石、三角、立體多邊形等不同形象，清大學生同時也是夢想一號魔術方塊工作室執行長李孟一表示，魔術方塊除了是益智玩具，也是問題解決能力的教具，此次展覽是難得魔術方塊與藝術的結合。

展場同時可看見用2400個魔術方塊拼成的巨型壁畫Hello Hsinchu，由9名魔術方塊選手花了8小時拼成，面積超過7.5平方公尺，也是目前台灣公開展出最大的魔術方塊壁畫。設計者為馬來西亞藝術家符嘉文，她用太陽升起照亮新竹地圖為意象，壁畫也嵌了3組跟新竹有關的數字，符嘉文邀請民眾來猜猜看是什麼意思。

李孟一表示，魔術方塊從1974年被發明，40多年來全世界的設計師開發進階造型，除了方塊也有三角形、正12面形等等，241城市轉藝器現場展出工作室收藏的30多種魔術方塊，民眾可親自前來體驗把玩。

新竹是台灣矽谷，無論科技人才與研究資源都相當豐沛，半導體產業鍵更在國際舉足輕重。市長林智堅指出，在科技之外，241藝術空間即日起至明年3月7日展出的城市轉藝器新展，首次將工研院及清華、交大師生及在地科技藝術團隊整合在一起，發表創意作品，意義不凡。

(中時 )