NIKE官網推出「CYBERWEEK」促銷活動，男女童超過600樣商品，折扣下來將近打了4-5折之多。(摘自NIKE官網)

明天（27）即將迎來美國的重大日子「黑色星期五」（Black Friday），不少店家都搶搭這股商機祭出優惠。全球知名品牌NIKE也在官網突襲一波快閃特賣，超過600樣商品「折上加折」，優惠商品結帳再打65折，換算下來，特價完接近原價4折。

NIKE官網推出「CYBERWEEK」促銷活動，男女童超過600樣商品，只要使用優惠代碼「CYBER35」，原本已經打將近7至8折的商品結帳再打65折，折扣下來將近打了4-5折之多，折扣幾乎都是半價以上。

「CYBERWEEK」促銷活動優惠時間到2020年11月30日，特賣商品再額外享35％優惠。只要在結帳時輸入付款資訊前按一下「您有促銷代碼嗎？」然後輸入CYBER35即可。

不過要注意，促銷代碼僅適用在特賣網頁上的商品，每筆訂單限用一個代碼，總折扣最多僅限訂單金額NT$16,000。

(中時新聞網)