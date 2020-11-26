名模瑞莎26日下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」與嘉義縣長翁章梁直播宣傳活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

名模瑞莎26日下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」與嘉義縣長翁章梁直播宣傳活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

名模瑞莎26日下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」與嘉義縣長翁章梁直播宣傳活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

名模瑞莎26日下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」與嘉義縣長翁章梁直播宣傳活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

名模瑞莎26日下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」與嘉義縣長翁章梁直播宣傳活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

名模瑞莎26日下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」與嘉義縣長翁章梁直播宣傳活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

超名模瑞莎26日下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」與嘉義縣長翁章梁直播宣傳活動，瑞莎不但以俄語唸出「阿里山高山茶真好喝」，還化身體操選手，現場指導翁章梁如何揮彩帶，兩人一同在展館內揮舞彩帶，拍下最具特色的美照！

翁章梁指出，今年博茶會活動內容有8大主題館、2大奉茶區，已吸引超過10萬多人參觀，展期進入倒數第4天，為延續活動熱度，特別再邀請超人氣女神瑞莎來站台，瑞莎說她是正港的台灣人，因此特別邀請她來品嘗台灣最道地的嘉義高山茶，讓她更了解台灣嘉義的在地文化與特色。

直播過程中，瑞莎先品嚐烏龍茶的清香甘醇，一喝便大力讚美「我沒喝過這麼好喝的茶！」，隨後兩人走到「茶x遊」展館欣賞鬥茶時，翁章梁說鬥茶想要贏得最多票有一個關鍵字就是「好喝！」所以馬上讓瑞莎挑戰用國語、英語跟俄語唸出「阿里山高山茶真好喝」，瑞莎立刻流利地唸出，現場遊客聽了立刻鼓掌叫好，翁縣長也化身台語小老師，教瑞莎講台語，瑞莎說得到位，翁章梁立刻誇她果然是「正港的台灣人」！

在「茶x庶」展館時，翁章梁介紹展館以辦桌文化呈現庶民文化，展品不僅創意度高且繽紛多彩，很適合拍美照，瑞莎身為專業模特兒，馬上拿出看家本領，華麗轉身旋轉，專業動作讓人驚艷！瑞莎也在現場教翁章梁如何揮彩帶，兩人一同在展館內揮舞彩帶，拍下最具特色的美照！

翁章梁說，今年博茶會除了宣傳高山茶，他還大力推廣嘉義的咖啡，向瑞莎介紹嘉義高山咖啡的輝煌得獎紀錄，瑞莎喝到由卓武山咖啡農場沖泡的咖啡後，忍不住讚嘆「好香，好好喝！」，更興奮直喊著，錄影結束後要買回家與親友分享！錄影後瑞莎在翁章梁陪伴下，認真逛起展銷攤位，更自掏腰包買了兩包水洗咖啡，捧著滿滿戰利品的瑞莎，露出滿足笑容，直呼還要再帶家人一起來逛博茶會。

文觀局表示，博茶會進入倒數展期至11月30日止，接下來除了DIY活動、茶席活動，另有許多精彩內容，27日將邀請往紅「Lola蘿拉」現場特調創意手搖飲，28日為孩童最愛YOYO家族「浣熊哥哥、百香果姐姐」帶動唱，29日邀請國際獲獎設計大師陳俊良茶空間新美學開講等活動，邀請各地遊客把握展期，一同於博茶會共品、共學、共賞，享受更多美好時光。

(中時 )