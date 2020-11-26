國軍桃園總醫院新竹分院添購器材受限經費申請不易，非重症醫療資源需求較難被看見，地方經營雷射切割的業者邱彥博主動向國軍醫院新竹分院提供巡迴醫療車、智慧行動超音波、全自動血壓監視器暨資料傳輸系統醫療裝備，總計3項9件醫療設備近300萬元，

今年疫情嚴峻，邱彥博發現醫療資源需求相對增加，主動與國軍桃園總醫院新竹分院接洽，表達願意為抗疫盡心力，花了半年時間籌畫與討論，針對院方需求，添購了巡迴醫療車、智慧行動超音波、全自動血壓監視器暨資料傳輸系統醫療裝備，總計捐贈金額近300萬元。

過去國軍新竹醫院使用的巡迴醫療車已有14年車齡，每每要載著醫護人員跋山涉水深入部落，相當不便，此次新型醫療巡迴車可讓醫護人員安心到府替病患服務。智慧行動超音波則讓醫護人員在急診室能迅速診斷傷患，及時給予治療。全自動血壓監視器暨資料傳輸系統醫療裝備更可遠端監測病患生命徵象數值，即時傳送資訊，疫情期間避免增加風險。

邱彥博表示，自己的事業一直深耕於新竹，對新竹這塊土地更有著難以割捨的情感，在個人及家人的心中一直有著回饋社會的想法，遇今年疫情嚴峻，藉由此機會回饋新竹鄉親，更開心實現長久以來的願望。

「籌措經費真的不容易。」院方表示，此次疫情關係，短時間內提升醫療品質至為重要，很感謝邱彥博聽見他們的需求，非常熱心為在地鄉親盡一份心力，確實在接獲受贈醫療裝備後，在執行相關防疫工作、臨床醫療品質及效率上都有著顯著的提升。

(中時 )